La fórmula de Simeone para acercarse a ganar títulos

Llega el momento de la verdad para el Atlético de Madrid. El cuadro rojiblanco afronta mañana la primera 'final' en su carrera por conquistar algún título esta temporada. Los de Diego Simeone visitan al Real Betis en La Cartuja en los cuartos de final de la Copa del Rey.

A partido único, por lo que cualquier error les deja fuera de la competición quizás más asequible. Para evitar sustos se acudió al mercado, con hasta tres incorporaciones que ansiaba el técnico argentino y sobre las que se pronunció este miércoles en rueda de prensa.

"Llegaron tres jugadores importantes, los vamos a necesitar y trabajaremos en conjunto para terminar la temporada de la mejor manera", fueron las primeras palabras de Simeone sobre Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza y Obed Vargas.

Mucho se habló en las últimas semanas sobre el posible enfado del 'Cholo' por la tardanza de los fichajes. Incluso el cruce de declaraciones entre el técnico y Mateu Alemany, director de fútbol del club rojiblanco, parecía evidente antes y después de cada partido. Mientras el argentino pedía celeridad en las llegadas, Alemany aseguraba que solo llegarían piezas que mejorasen lo que había y que no existía dicha urgencia.

Simeone, a su llegada a la rueda de prensa / EFE

Sin polémicas

Finalmente ambos encontraron el punto en común y ha sido ahora cuando Simeone ha querido cerrar filas con el director deportivo, con quien se abrazó durante el entrenamiento: "Es normal que cuando está en marcha el mercado, haya sensación de diferentes pensamientos y formas de ver. Y ustedes están siempre al tanto para generar cualquier polémica que se pueda percibir, pero acá estamos todo a una línea y buscar lo mejor para el Atlético de Madrid. No hay otra versión mas importante que esta, todos queremos lo mejor".

Pero no se quedó ahí un Simeone algo enfadado al ser insistido por el tema: "Entiendo lo que buscan generar a partir de las declaraciones de uno y generar polémicas con lo que yo puedo contestar. Somos los que somos y vamos para adelante con toda la energía. Tenemos un equipo que juega bien, que necesita mejorar obviamente en varias cosas, pero estoy contento con la plantilla". Y un apunte, tajante: ¿la finalización del mercado de fichajes y la normalización de la situación permite al Atlético acercarse a ganar títulos? "Sí", respondió el Cholo. Claro, breve y contundente.

La fórmula del éxito: "Sociedades importantes"

Preguntado por las tres llegadas, Simeone analizó primero el fichaje de Lookman, de quien espera que congenie con futbolistas como Julián Álvarez, Sorloth o Griezmann para llevar al Atlético a lo más alto: "Enseguida se incorporó y enseguida se nota su fortaleza física, su velocidad, su cambio de juego, su potencia en el tramo final del campo. Esperamos que nos pueda ayudar de la manera que él cree y nosotros esperamos. Ojalá se junten sociedades importantes para el bien del equipo, hay que juntar buenos jugadores".

Noticias relacionadas

Y sobre Mendoza y Vargas, ambos de 20 años, Simeone asumió un reto: "Es trabajo para el entrenador, cada uno viene evolucionando. Para llegar al Atlético significa que tienen condiciones. Espero poder ayudarlos para que sean mejores. Todo ese proceso de adaptación ojalá sea el menor posible porque los vamos a necesitar". ¿Se puede acercar ahora el equipo a ganar un título? Lo dicho, la respuesta está clara: "Sí".