Simeone: "No hace falta ni hablar, a ver si el CTA lo explica"

No sumó tres puntos el Atlético de Madrid, pero Diego Simeone se marchó del Metropolitano más que satisfecho. Porque lo importante es la Champions y porque su equipo resistió ante el Barça hasta el 87' con un hombre menos y con un equipo plagado de bajas, obligado a las rotaciones y con 'niños' como Seidu y Morcillo sobre el campo.

El técnico rojiblanco, en declaraciones a DAZN, aseguró no querer pronunciarse sobre la cartulina roja anulada a Gerard Martín, aunque sus palabras dejaban entrever constantemente que se sentía perjudicado.

"Prefiero no escuchar nada de la acción. No hablemos de la acción, ya pasó, perdimos 2-1, no sirve de nada lo que digamos, no perdamos tiempo. El otro día en el Betis-Rayo quisieron explicar que esta jugada era expulsión. No perdamos tiempo, hablemos del algo que sume", fue su primera valoración sobre la jugada.

"Buscarán hacer goles para hacer una diferencia"

"Cuando hay una jugada tan clara no hace falta ni hablar", añadió el técnico, que pidió centrarse ahora "en lo que viene": "Hay que mirar lo que viene, que es la Champions, y esperamos hacer un buen partido. No será calmada (la eliminatoria de Champions). Ellos jugarán el partido que hicieron en la Copa del Rey, asumiendo esa responsabilidad que tienen cuando juegan en casa y que la llevan adelante de forma brillante. Atacarán, buscarán hacer goles para hacer una diferencia y no me imagino otro partido que ese".

Preguntado por esa eliminatoria de Champions, el Cholo pidió hacer un gran partido como el de hoy. "Iremos viendo a partir de lo que pase, necesitamos hacer un gran partido como hicimos hoy, sobre todo en la primera parte. Y repetirlo, en el partido de Copa nos costó. Trataremos de jugar un partido en consecuencia de lo que pide la eliminatoria".

"La patada se ve clara"

Simeone no quería hablar de la acción de Gerard Martín, pero lo acabó haciendo al ser preguntado por la expulsión de Nico González en la primera mitad: "En cuanto barrió estaba claro que mínimo era amarilla, su segunda y era expulsión (a Nico). Pero te empiezan a decir que era fuera de juego y te quieres agarrar a ese tipo de situaciones, pero la jugada es clara, llega tarde, aunque no creo que sea de roja directa y sí de amarilla, doble amarilla. Era expulsión claramente. Es una patada que se ve claramente, se ven, esta y la del segundo tiempo, se ven".

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Ya en rueda de prensa, insistió Simeone en su discurso: "No me han perjudicado. Se han equivocado como yo me equivoco. Vi la acción del Betis-Rayo hace unas semanas, el CTA dice que había sido expulsión. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron ustedes? ¿Sí o no? Vamos, lo vieron todos. No hay mucho para hablar, llega tarde, pisa el pie, el tobillo entero, a ver si el CTA la explica bien para que la siguiente jornada quede claro qué es".