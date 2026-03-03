Simeone facilita la convocatoria para el Barça - Atlético de la Copa con una novedad inesperada

Diego Pablo Simeone facilitó la lista de convocados del Atlético de Madrid para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey de este martes por la noche en el Spotify Camp Nou. El técnico rojiblanco sorprendió con una novedad inesperada, pues se había descartado la presencia de uno de sus futbolistas más importantes.

El Cholo desplaza a Barcelona un total de veinticinco jugadores entre los que destaca Pablo Barrios. El centrocampista rojiblanco, con problemas físicos, no se entrenó con el grupo en los últimos días y se daba por hecha su ausencia en Barcelona, teniendo en cuenta su estado físico y que el marcador es claramente favorable para el Atlético (4-0 en la ida).

Sin embargo, el técnico argentino no ha querido dejar ningún cabo suelto. Ya sea porque Barrios se ha recuperado a tiempo, ya sea para hacer grupo (los colchoneros buscan una final de la Copa del Rey trece años después), el caso es que Pablo viaja este martes a la Ciudad Condal, veremos si para llevar la manija en la sala de máquinas colchonera, y durante cuánto tiempo. Lo más normal es que El Cholo únicamente recurra a él en la recta final del encuentro para que vuelva a coger rodaje y como recurso de urgencia.

La convocatoria de Simeone para el Barça-Atlético de la Copa del Rey 2025/26

Junto a todos los integrantes de la primera plantilla rojiblanca, Simeone se lleva al Camp Nou a Esquivel como tercer portero, aunque se espera que, como es habitual, sea el segundo guardameta Musso el titular en el lugar de Jan Oblak. Julio Díaz y Nico González también forman parte de la expedición.

La convovatoria completa del Atlético para el duelo de las semifinales de la Copa está integrada por: Oblak, Musso, Esquivel, Molina, Llorente, Pubill, Le Normand, Giménez, Hancko, Lenglet, Ruggeri, Julio Díaz, Giuliano, Almada, Koke, Cardoso, Barrios, Mendoza, Obed Vargas, Baena, Nico, Griezmann, Sorloth, Lookman y Julián Alvarez