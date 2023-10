Simeone, sobre la expulsión de De Paul: "No podemos hacer nada"

"Debemos respetar las decisiones arbitrales", señaló el entrenador del Atlético tras el partido contra el Celtic "Me quedo con la actuación del equipo, que en el segundo tiempo hizo un partido para ganar", señaló el Cholo

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este miércoles, tras el empate contra el Celtic en la Liga de Campeones (2-2), que su equipo "hizo un partido para ganar" en el segundo tiempo, tras hablar en el descanso, "y este es el camino a seguir" en esta competición.

"Me quedo con la actuación del equipo, que en el segundo tiempo hizo un partido para ganar. En el primer tiempo, ellos empezaron mejor, encontraron en sus dos primeros tiros los goles que acomodaron el partido para que nosotros, en el primer tiempo, no hayamos podido jugar como queríamos", señaló en declaraciones a 'Movistar' desde Celtic Park.

"Hablamos en el entretiempo y en el segundo tiempo hicieron el partido que había que jugar, con valentía, con jerarquía, con ataques, con situaciones de gol... Pudimos haber ganado con esa de Correa. Ellos no generaron una situación peligrosa en todo el segundo tiempo, un equipo que es muy rápido, que trabaja muy bien sobre los espacios. Me voy con un partido que me gustó del equipo", continuó.

"Ellos se asociaron muy bien por los costados, quizá más por el sector izquierdo nuestro que por el derecho. Jugaron ese espacio del partido que sabíamos que iba a pasar, esos 20 minutos intensos. Vino el gol, empatamos, vino el segundo gol...", abundó.

En la segunda parte, entraron "muy bien" Marcos Llorente y Ángel Correa "en la parte ofensiva en el último tramo del juego". "Hizo muy buen segundo tiempo Riquelme, con un futbolista rápido en ese sector que en el primer tiempo sufrimos un poco. Me quedo con que el equipo hizo un buen segundo tiempo y que este es el camino a seguir en Champions", añadió.

Simeone no valoró la expulsión a Rodrigo de Paul, en el minuto 83 por dos amarillas: "No opinar de algo que no podemos hacer nada. El árbitro interpretó que era jugada de amarilla y respetar las decisiones arbitrales".

Y habló de la racha goleadora de Antoine Griezmann, con ocho goles en los últimos siete choques, y de Álvaro Morata, que ha marcado doce tantos en catorce duelos de este curso entre la selección y su club. "Están bien, hay que acompañarlos y vienen rodeados de que el equipo les genera ese juego para que ellos puedan llegar de cara al gol", dijo.