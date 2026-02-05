Simeone explica la suplencia de Julián Álvarez: "Pasó una mala noche"

Diego Pablo Simeone se la jugó y le salió cara. El argentino dio la titularidad a Ademola Lookman en su primera convocatoria con el Atlético de Madrid y el nigeriano respondió con gol y asistencia a la confianza del enetrenador. El resultado y la clasificación dejaron satisfechos al Cholo, que elogió a sus futbolistas por el fútbol practicado en La Cartuja frente al Real Betis.

"Supimos hacerles daño"

Simeone entendió que el 0-1 dio el ánimo que le faltaba al Atlético tras un buen inicio de los verdiblancos ante su gente. "El equipo interpretó muy bien el partido y supo adaptarse a un Betis que empezó muy bien. El gol a pelota parada nos generó confianza y pudimos encontrar lugares donde hacerles daño. Con trabajo y la calidad que tenemos supimos llegar al gol. Ahora tenemos que descansar porque el domingo volvemos a tener un duelo complicado -el Atleti y el Betis se miden en el Metropolitano en Liga-".

El delantero del Atlético Ademola Lookman celebra tras marcar el tercer gol ante el Betis / Jose Manuel Vidal / EFE

Preguntado por el arsenal de recursos del que dispone en la plantilla, Simeone reconoció que el Atlético está preparado para jugar de "maneras distintas". Aun más con la llegada de Ademola Lookman, que firmó un estreno esperanzador con los colchoneros, firmando un gol, una asistencia y una variedad de recursos ofensivos que permitieron a sus compañeros buscarle en profundidad. "Es un jugador ya adulto, que vino para ayudarnos. Espero que ahora le ayudemos nosotros para seguir creciendo. Tiene cosas diferentes que nos hace mejores", dijo el técnico.

Lesión de Barrios

No todo fueron buenas noticias en la noche sevillana, el 0-5 quedó algo opacado por la lesión de Pablo Barrios, un jugador "diferencial" a ojos de su entrenador. "Intentamos siempre cuidarlo, pero hoy le tocó sufrir una lesión. Otro compañero tendrá sitio para jugar", indicó. Al margen de Lookman debutaron Rodrigo Mendoza y Obed Vargas, y el Cholo reveló una conversación previa con el exfutbolista del Elche. "Le dijimos que aquí no miramos la edad, los futbolistas que tienen talento, juegan. Rodrigo vino para jugar en el centro y seguro que nos ayudará", apuntó Simeone.

La ausencia destacada del once fue la de Julián Álvarez. El argentino se perdió el encuentro de cuartos de final al encontrarse indispuesto: "Julián pasó una mala noche y una mañana complicada. Quiso entrar con nosotros, pero entendimos que, a pesar del esfuerzo, no nos iba a ayudar debido a sus condiciones".