Simeone: "La exigencia es máxima y no alcanza absolutamente nada"

"Hay que ganar y hay que ganar todos los días. Veo al equipo que está creciendo, que hizo un partido bueno en Sevilla", dijo El Atlético necesita un triunfo liguero para borrar la mala imagen del compromiso europeo en Brujas

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, asumió este viernes que la "exigencia es máxima y no alcanza absolutamente nada" en el club y el equipo rojiblanco, que tiene que "ganar" y hacerlo "todos los días"; destacó que su conjunto está "creciendo" y consideró como "muy bueno" el primer tiempo contra el Brujas "en consecuencia" de lo que fue a "buscar y hacer" en el duelo del pasado martes (2-0).

"Estamos en un club y en un equipo donde la exigencia es máxima. Y la exigencia máxima es máxima y no alcanza absolutamente nada, porque hay que ganar y hay que ganar todos los días. Veo al equipo que está creciendo, que hizo un partido bueno en Sevilla, un primer tiempo para mí muy bueno el otro día, con un montón de cosas positivas en consecuencia de lo que fuimos a buscar y quisimos hacer", expresó en la rueda de prensa posterior al entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva de Majadahonda.

"Confío mucho en mis jugadores y en el equipo, porque veo que va creciendo y va en búsqueda de lo que estamos queriendo", continuó el preparador argentino, que repasó que la petición de la unión del mundo rojiblanco en torno al equipo que hizo Koke Resurrección este mismo jueves "va en sentido de lo que siempre fue el Atlético de Madrid".

"Evidentemente es lo que queremos seguir sosteniendo y va de la mano primero con nosotros desde el campo generar el entusiasmo, la ilusión y el estar cerca de toda la gente. Y mañana tenemos una oportunidad para jugar en nuestra casa, con nuestra gente, que la necesitamos. Será un partido duro, como son todos en la Liga española", explicó.

Simeone ha perdido a Marcos Llorente para al menos las próximas tres semanas. ¿Correa será su sustituto este sábado? "No tiene las mismas características, porque Marcos ocupa mucho más campo en todo lo largo y ancho del juego. Ángel es mucho más delantero, así que miraremos lo que creemos mejor para el partido y a partir de eso decidiremos", contestó el técnico, que no desveló nada de sus intenciones para el once.Enfrente estará Rodrigo Riquelme, criado en la cantera del Atlético, propiedad del conjunto rojiblanco y cedido esta temporada en el Girona. "Ya en la pretemporada veíamos que iba a estar en un año muy bueno. Veíamos que es un chico que tiene ilusión, hambre y ganas de seguir creciendo", repasó.

"Hablamos con él al empezar el torneo, obviamente contándole la realidad que tiene hoy el equipo, donde hay muchos futbolistas en esa posición que él ocupa y que el crecimiento que está teniendo se iba a detener. Creo que estamos acertando todos. Él está jugando, creciendo con un gran entrenador (Míchel) y con un equipo que juega en consecuencia de las características que tiene él para poder explotar sus mejores virtudes, la velocidad, la explosión, el tiro y el trabajo", abundó.

¿Por qué no hay más canteranos en el primer equipo del Atlético? "De la cantera hoy seguimos teniendo a Saúl y Koke estables nada más. Estamos buscando como siempre seguir viendo quiénes pueden recorrer los caminos que han recorrido los Lucas, Rodrigo, Thomas, Koke... La cantidad enorme de futbolistas que han crecido saliendo de la cantera y ojalá que en los próximos meses o años podamos tener la calidad y la cantidad de futbolistas que tuvimos hace cuatro años, que teníamos más", valoró.

"Son momentos. Hay años que son mejores y años que hay que esperar. Es como el vino, que se dicen que salen temporadas mejores y temporadas que hay que esperar un poco más", añadió.