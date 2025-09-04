Simeone estalla contra Velasco Carballo y la UEFA: "Siento vergüenza"

La visita al Cerro del Espino de una delegación de árbitros de la UEFA, con el colegiado Carlos Velasco Carballo a la cabeza, acabó con un cabreo monumental por parte de Diego Pablo Simeone y sus jugadores. Según se explicó en el programa 'El Club de Uría', lo que tenía que ser una charla sobre las novedades del reglamento esta temporada en la previa del partido ante el Alavés en Mendizorroza, enfureció al Atlético de Madrid.

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético, durante el partido contra el Alavés / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Según revela el citado programa, en la sesión, la tensión escaló rápidamente cuando surgió un tema sensible en territorio colchonero: una acción de doble toque en un lanzamiento de penalti. En ese momento, Simeone no dudó en preguntar por qué no se incluía en la explicación el lanzamiento de Julián Álvarez de la temporada pasada, el cual provocó tanto revuelo mediático que la IFAB tuvo que hacer una aclaración oficial al respecto.

Simeone abandonó la sala muy enfadado

El entrenador argentino profundizó en el tema y exigió que sus jugadores tenían el derecho de ver esa acción, que condicionó claramente al club. Pero Velasco Carballo no accedió y argumentó que tenía otro vídeo listo. El intercambio de palabras se zanjó con un "siento vergüenza. Vergüenza" de Simeone, que se marchó a preparar el entrenamiento.

Diego Pablo 'Cholo' Simeone head coach of Atletico de Madrid reacts and Julian Alvarez of Atletico de Madrid looks on during the LaLiga EA Sports match between Deportivo Alaves and Atletico de Madrid at Mendizorrotza on August 30, 2025, in Vitoria, Spain. AFP7 30/08/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press;2025;SPAIN;SPORT;ZSPORT;SOCCER;ZSOCCER;Deportivo Alaves v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports; / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Después, en rueda de prensa, no mencionó nada al respecto, aunque los jugadores quedaron confundidos al no entender por qué la UEFA evitó hablar de aquella acción cuando, precisamente, la sesión debía servir para resolver dudas sobre criterios arbitrales.

El Madrid pasó a cuartos de la Champions League

Según el VAR, Julián Álvarez, en la tanda de penaltis de los octavos de final de la pasada Champions League contra el Real Madrid, resbaló y tocó con los dos pies justo en el momento del golpeo desde los once metros. Algo que, en la imagen ofrecida por televisión, fue imperceptible.

TNT Sports

En ese instante, a pesar de la alegría del Metropolitano, el colegiado polaco Szymon Marciniak decidió detener la tanda de penaltis. Primero le avisó Courtois (como el propio belga aseguró tras el partido) y, posteriormente, el VAR le confirmó que el penalti de la 'Araña' no era válido. El penalti contó como fallado y el Madrid acabó accediendo a los cuartos de final de la Champions League.