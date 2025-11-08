Simeone no entiende lo de Julián Álvarez

Julián Álvarez marca siempre la actualidad del Atlético de Madrid. Todos los ojos están encima de la 'Araña', para bien y para mal. El argentino es escrutado al mínimo detalle, con la afición colchonera postrada a sus pies desde el mismo día que aterrizó en el aeropuerto de Barajas.

Su rendimiento sobre el césped está fuera de toda duda, con goles y una calidad fuera de lo común que se ha colado en el corazón atlético. Por eso sorprende el poco reconocimiento que se le procesa lejos del Metropolitano. Fuera de los nominados para el Balón de Oro, la ausencia de Julián en la carrera por 'The Best' ha puesto a la hinchada rojiblanca de uñas, que no comprenden que un delantero de su categoría no opte al mencionado premio individual.

Al respecto se pronunció Diego Pablo Simeone en la previa del Atlético de Madrid-Levante de este sábado (18.30). Al técnico argentino le preguntaron por la escasa valoración de su pupilo y el Cholo fue tajante. "No soy el que toma las decisiones en esos galardones. Para nosotros Julián Álvarez es un jugador importantísimo. De los mejores del mundo. Y es nuestro por eso tenemos que cuidarlo al máximo", apuntó el preparador de los madrileños.

Julián Álvarez, autor del primer tanto contra el Union SG / EFE

Polémica Iñigo-Balliu

Simeone fue preguntado por cómo afronta la gestión de su vestuario. En las últimas horas se vivió un episodio irrespetuoso en Vallecas entre Iván Balliu e Iñigo durante el Rayo-Lech Poznan de Conference League a raíz de una sustitución. El Cholo reconoció que esos piques siempre han existido y existirán, pero rompió una lanza en favor de su homólogo en el banquillo. "Los jugadores quieren jugar al fútbol y no ser suplentes. Cuando se firma un contrato no se especifica que tengas que ser titular siempre. Hay que ayudar. Los enfados siempre han existirán, seguirán existiendo y han existido. Al final se trata de que haya respeto del jugador por el entrenador y el club en el que juega", apuntó.

Precaución con el Levante

No quiso profundizar más en el tema Simeone, que redirigió la siguiente respuesta a su territorio, elogiando el trabajo de Calero en el Levante. "Es un equipo que de visitante ha sacado partidos muy importantes. Tienen jugadores muy rapidísimos de centro del campo hacia adelante. La Champions y LaLiga te dicen que no hay partidos simples. El Brujas, el Qarabag, el Pafos hicieron grandes partidos contra Barça, Chelsea y Villarreal", espetó.