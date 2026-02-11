Simeone ensaya la alineación para recibir al Barça en Copa del Rey, con un regreso esperado, dos fichajes de invierno y Griezmann en el centro del campo

La semana pasada fue agridulce para el Atlético de Madrid. La alegría de La Cartuja, en el duelo de cuartos de Copa frente al Real Betis, se esfumó el domingo ante el mismo rival en Liga, cuando los colchoneros se descolgaron de la batalla por el título tras caer 0-1 con gol de Antony.

A Simeone no le gustó nada el rendimiento de su equipo y este miércoles ha ensayado un once en el que se antojan varias novedades. La primera, y esperada, la presencia de Juan Musso en portería. El argentino es el escogido en la Copa del Rey en detrimento de Jan Oblak. El Cholo lleva a rajatabla su política de rotaciones y no cambiará su idea este jueves.

Pubill, por Giménez

José María Giménez se cae de la alineación titular, según el ensayo realizado en la matinal del miércoles en la Ciudad Deportiva. El uruguayo cederá su puesto a Marc Pubill, quien se ha destapado como un central de garantías tras su reconversión desde la posición de lateral. El catalán se ha ganado un sitio en el once con un rendimiento inesperado y formaría parte de la zaga junto a Marcos Llorente, Hancko y el italiano Ruggeri.

El capitán del Atlético, Koke Resurreción, durante el partido de Liga ante el el Betis / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Confianza en Mendoza

La línea medular también sufrirá alteraciones respecto al último encuentro disputado en el Metropolitano. Se mantienen Mendoza y Koke, con Antoine Griezmann ocupando la posición de interior zurdo. El francés le gana el pulso a Álex Baena, desaparecido de las últimas alineaciones del técnico argentino. El mediapunta andaluz fue el encargado de anotar el gol en el duelo liguero del Camp Nou, que daba la victoria momentánea a los colchoneros en el partido de la primera vuelta.

Rodrigo Mendoza, fichaje de este mercado invernal, se mantiene como fijo. El ex del Elche será el encargado de suplir la ausencia por lesión de Pablo Barrios, el cerebro de los colchoneros.

Giuliano Simeone regresará a la titularidad tras su suplencia frente al Real Betis. El hijo del Cholo ocupará el flanco izquierdo y formará junto a su compatriota Julián Álvarez y Ademola Lookman. El anglonigeriano fue determinante en La Cartuja con un gol y asistencia el día de su estreno.

El once del Atlético, según lo probado hoy en la última sesión preparatoria, sería el siguiente: Musso; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Mendoza, Koke, Griezmann; Giuliano, Julián, Lookman.