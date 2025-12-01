Simeone echa un capote a Flick: "Somos humanos, tenemos emociones"

Diego Pablo Simeone lacónico y más parco en palabras de lo habitual sorteó la rueda de prensa previa al Barça-Atlético de Madrid de este martes (21.00 horas) cantando las alabanza del equipo que dirige Hansi Flick, acutal lider de la Primera División. El técnico argentino elogió a su homólogo en el banquillo y no quiso entrar en valoraciones en las preguntas más espinosas planteadas por los periodistas, como la elección de De Burgos Bengoetxea como colegiado de la contienda.

Plan de partido definido

El Cholo, como decíamos, no reparó en parabienes con el Barcelona, del que siempre se ha manifestado como un enamorado del estilo que practica desde la llegada del alemán a la entidad azulgrana.

"El partido que nos esperamos está clarísimo. El Barça tiene uno de los ataques más potentes. Tienen una forma de juego posicionado e individualidades muy buenas. Es un equipo que ha demostrado su estilo y no cambian su estrategia de ataque ni de línea adelantada. Les ha dado grandísimos resultados. Nosotros tendremos que estar fuertes, sabedores que tienen muchas variantes y que deberemos llevar el partido donde les podemos hacer año", indicó el preparador colchonero.

Simeone, entrenador del Atlético de Madrid / EFE

En cuanto a la designación de De Burgos Bengoetxea como árbitro del partido, Simeone no quiso entrar en valoraciones. El trencilla viene de una actuación controvertida en el Girona-Real Madrid, con quejas de la prensa merengue sobre un posible penalti a Rodrygo. "No suelo opinar de los árbitros, como sabéis. Tendremos el máximo respeto por su trabajo y le intentaremos ayudar en lo que podamos", espetó.

Se pone en la piel de Flick

Simeone rompió una lanza en favor de Hansi Flick, quien al final del duelo frente al Alavés se le vio taciturno en el banquillo en una charla con Raphinha. El argentino valoró la imagen que ha dado la vuelta al mundo diciendo: "Los entrenadores somos personas, somos humanos. Tenemos sensaciones, emociones... Desde fuera se ven las cosas diferentes que en el campo. Jugar tantos partidos seguidos es complidado. Los entrenadores siempre queremos que salgan bien las cosas pero hay veces que los planteamientos no salen".

El Atlético de Madrid llegará a Barcelona con la ausencia de Marcos Llorente, quien no se ha recuperado todavía de sus molestias, aunque con un Giménez pletórico en defensa. El charrúa ha regresado de su lesión en plena forma, convirtiéndose en el 'káiser' de la zaga rojiblanca. "Giménez es importantísimo para nosotros... al igual que otros jugadores que tenemos. En cuanto a Marcos Llorente, está en proceso de recuperación. Tenemos opciones con Pubill y Molina. Mientras Molina es más ofensivo, Pubill nos da alternativas en la posición de central", concluyó.