Simeone: "No me detengo a esperar el halago"

El técnico rojiblanco recalcó que se centra "en llegar a los objetivos, mejorar a los futbolistas y que estos se sientan parte del club" Este miércoles, el Atlético celebra su 120 aniversario frente al Mallorca

En la evolución ofensiva del Atlético de Madrid de hace años atrás, visibilizada de nuevo en este tramo del campeonato, pero también cuando fue campeón de LaLiga Santander en 2020-21, Diego Simeone, su entrenador, no aguarda el "halago", sino que se centra "en llegar a los objetivos, mejorar a los futbolistas", generar "una familia dentro del equipo" y que "los jugadores se sientan identificados con pertenecer al club", que este miércoles festeja su 120 aniversario contra el Mallorca en el Metropolitano.

Dentro de ese 'estigma' de equipo defensivo en torno al técnico argentino, el conjunto rojiblanco ha dado un claro paso adelante en los últimos años, más allá de la derrota del pasado domingo contra el Barcelona en el Camp Nou, (1-0) que frenó una racha de seis victorias consecutivas en LaLiga Santander, además de una secuencia de trece encuentros seguidos sin derrota en esa competición con la que se ha consolidado tercero.

¿Cuándo se le reconocerá su juego al Atlético? "No me detengo a esperar el halago. Me involucro en intentar llegar a los objetivos, mejorar a los futbolistas, que los futbolistas generen una familia dentro del equipo y se sientan identificados con pertenecer al club que este miércoles tendrá los 120 años de historia. Y todo eso representa algo muy importante para mí estando como entrenador y busco transmitirlo a los futbolistas", expresó.

¿Y cómo se transmite esa importancia del Atlético a los recién llegados o más jóvenes? "Sería para hacer una entrevista bastante más larga que una pregunta para responder en cuatro palabras. Es mucho más profundo a lo que se pueda responder y a lo que voy a decir. Cada uno desde el lugar donde estamos trabajando para el Atlético de Madrid intentamos representar de la mejor manera lo que es el Atlético de Madrid", explicó.

"Y, en consecuencia, algunos lo perciben y lo aceptan de una manera y otros no lo perciben y no lo interpretan de la mejor manera", continuó Simeone, cuyo equipo ha sumado un punto en sus cuatro enfrentamientos de esta Liga contra el Barcelona y el Real Madrid, los dos equipos que le preceden en la clasificación, dieciséis y cinco puntos por encima al inicio de la jornada, aunque no considera que sea un reflejo global de este curso.

"No. Refleja que han sido mejores que nosotros en los duelos directos que hemos tenido. Y, sobre todo, que el Barcelona ha hecho una Liga muy fuerte, donde ha logrado tener un equilibrio en la cantidad de puntos, y el Madrid es un equipo muy bueno, como lo vemos año tras año. Me acuerdo de Modric hace mil años. Y siguen estando Modric, Kroos, Benzema... Los mismos que jugábamos hace once años atrás y siguen compitiendo de la mejor manera. Son muy buenos en ese sentido", repasó en la rueda de prensa.

Ya enfoca al Mallorca, sin alejarse del partido a partido. "Es un rival que está haciendo un gran trabajo desde la llegada de Aguirre y seguramente hará un partido muy inteligente como habitúa a hacerlo con su entrenador. Tendremos que llevar el partido dónde creemos que le podemos hacer daño", dijo Simeone, que también habló de la polémica por la bandera de España con un escudo del Atlético que fue retirada a un aficionado en el partido del pasado domingo contra el Barcelona en el Camp Nou.

"El club está trabajando, por lo que me han informado, en consecuencia con el Barcelona por ese hecho y está claro que la libertad existe en todos los lados", afirmó el técnico, que, después preguntado por una visión más general, en concreto por qué un niño no pueda ir con la camiseta del conjunto visitante a otro estadio, remarcó: "Yo vengo de un país donde es muy difícil estar con la camiseta de otro equipo donde son todos del rival y no está bueno. Eso habla de la sociedad nuestra en Argentina. Espero que España evolucione".