Simeone desvela su plan con Lamine Yamal: "Tenemos que llevarle donde se siente más incómodo"

El Atlético de Madrid afrontará la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el FC Barcelona con un 'colchón' del buen hacer en la ida. En el Metropolitano, el equipo del Cholo Simeone venció por 4 goles a 0 al de Hansi Flick con goles de Antoine Griezmann, Ademola Lookman, Julián Álvarez y de Eric Garcia en propia puerta.

En la previa del partido en el Nou Spotify Camp Nou, el entrenador colchonero compareció en rueda de prensa para afirmar que se enfrentan "a un rival muy bueno con un juego ofensivo, abierto y con personalidad. Con jugadores muy buenos individualmente y un juego colectivo que ha demostrado la temporada pasada y esta que está siendo de lo más competitivo en Europa y en la Liga".

"Nos imaginamos el partido como siempre que hemos jugador contra ellos. Sabemos de sus virtudes y de nuestras posibilidades de hacer el partido que necesitamos hacer. Intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", añadía el argentino sobre el guion de partido que plantea y sobre el aspecto mental que le transmite a sus jugadores. "Hay que contarle a los chicos que jugar este tipo de partidos es maravilloso. Uno está toda la temporada esperando partidos de esta trascendencia y evidentemente se necesita jugar con calidad, talento, jerarquía, personalidad, ilusión, fe. Y con determinación, sobre todo".

De los rivales, el 'Cholo' mencionó nombres como Pedri, Raphinha y Lamine Yamal.

"De más está decir la importancia que tienen Pedri y Raphinha en cualquier equipo del mundo. Mañana seguramente estarán y lo harán bien como lo suelen hacer porque son muy buenos futbolistas los dos", decía sobre los primeros.

"Lamine Yamal es un jugador individualmente muy bueno, desequilibrante sobre todo en el último tramo del juego. Tenemos que aprovechar las posibilidades que nos da en la parte ofensiva para poder atacar por ese sector. Y llevarle al lugar por donde se siente más incómodo, que es defendiendo", agregaba sobre el extremo español, que firmó este fin de semana su primer hat-trick como culé en su carrera profesional.

En cuanto a la altura de la temporada, el técnico afirmó que su equipo está "fantástico en el lugar en el que estamos porque estamos peleando por lo que queremos. Cuando uno empieza la temporada espera que en marzo pueda estar peleando por todo. En la liga estamos un poco lejos, pero en Copa y Champions bien".

Además, del cancerbero de la Copa, Juan Musso, dijo que "es un jugador importante en el grupo y en el vestuario. Tiene personalidad, energía, vitalidad desde el lugar que le toca ayudar. Y eso es más importante que lo que nos pueda dar como portero".

El encuentro en Barcelona será este martes a las 21:00 (CET) y se podrá ver en directo a través de TV3 y La 1.