Simeone desvela cómo frenar a Lamine Yamal: "Hay que ponerle cuatro o seis jugadores"

Diego Pablo Simeone compareció ante los micrófonos de 'Movistar' minutos antes del inicio del partido de cuartos de final de la Champions League frente al Barcelona. El argentino recogió el guante de Lamine Yamal, quien en la previa le espetó, entre bromas, que esperaba sólo un marcador por su banda.

El técnico del Atlético de Madrid, también en tono jocoso, respondió al futbolista catalán y le dedicó un sonoro elogio. "Tendremos que ponerle cuatro o seis jugadores encima, es muy difícil de marcar", apuntó el entrenador colchonero. Y no iba desencaminado el técnico atlético, que finalmente sólo puso a Matteo Ruggeri cubriendo al mago de Rocafonda. En la primera que tuvo Lamine, a los treinta segundos, obligó a Musso a repeler a córner. Minutos después abriría el marcador tras aprovechar una gran asistencia de Ferran y definir en el uno contra uno con el portero argentino.

En cuanto al partido en sí, el Cholo admitió que el vestuario está con "entusiasmo" para alcanzar las semifinales, después del 0-2 cosechado la semana pasada en el Spotify Camp Nou. "Hay un partido muy importante por delante y muchas ganas de hacer las cosas bien. Uno se imagina siempre los partidos, pero el rival tiene un plan. Al final son los futbolistas los que terminan siendo la referencia", espetó Simeone.

La elección de Musso

Una de las grandes sorpresas de la alineación fue la continuidad en portería de Juan Musso, ya con Jan Oblak recuperado de su lesión. El preparador rojiblanco optó por darle la titularidad a su compatriota, que se había mostrado a un excelente nivel en ausencia del esloveno. "Necesitamos a los dos porteros de la mejor manera y están dispuestos a lo que el equipo necesite", afirmó el Cholo.

Lamine, ante Musso / DANI BARBEITO

El césped

En las últimas horas se ha hablado mucho del estado del césped del Metropolitano. Hansi Flick se quejó del tamaño de la hierba y el Barça hizo una denuncia ante la UEFA. Simeone no quiso entrar en polémicas y calificó el tema como "banal". "No voy a entrar en temas que son muy banales", concluyó el preparador del conjunto madrileño.