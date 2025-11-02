Simeone destierra a Lenglet

Clément Lenglet encadena tres partidos chupando banquillo y el Atlético no parece echarle de menos. El francés está pagando la penitencia de la doble amarilla en 40 minutos frente al Celta, una acción que le costó dos puntos a Simeone en Balaídos.

Los rojiblancos, sin embargo, no han notado la ausencia del central galo. Más bien al contrario, ha supuesto un alivio. Sin Lenglet y con el regreso de José María Giménez tras su lesión, los colchoneros han recuperado la fiabilidad defensiva que les caracteriza.

Cero goles encajados

Desde aquel fatídico momento en Vigo, Simeone le puso la cruz al francés y el Atleti es una muralla atrás. El cuadro del Metropolitano no ha encajado gol en los tres últimos partidos de la competición doméstica, todos ellos sin el exazulgrana, y apenas ha concedido opciones al rival, como se vio ante Osasuna, en La Cartuja frente al Betis y este sábado en la visita del Sevilla a Canillejas. El Atlético es un bloque sólido como antaño, con Le Normand, Hancko y Giménez alternándose en la posición de central y un Jan Oblak con la persiana cerrada.

Lenglet no atraviesa un buen momento / X

Cuarto central

La recuperación de Giménez, con molestias desde la pretemporada, ha relegado a Lenglet a un papel menor en la rotación del Atlético de Madrid. El central francés arrancó con minutos la temporada al no estar el uruguayo y con Hancko todavía corto en su fase de adaptación. Ahora, no obstante, su rol es el de cuarto central, superado en importancia por Le Normand, Giménez y el propio Hancko.

Esta segunda campaña de Lenglet en el Atlético, ya propietario al cien por cien de sus derechos, no está siendo como se esperaba. El francés dejó un buen recuerdo tras un notable primer curso que sedujo a Carlos Bucero y Simeone, ambos encantados con su fichaje.

Su buena salida de balón en la construcción le convertían en un perfil diferente en la plantilla. Las desconexiones y faltas de concentración, sin embargo, son una tónica constante desde que viste de rojiblanco, con cuatro penaltis y dos rojas en 43 partidos. Es decir, penalti o expulsión cada siete encuentros.