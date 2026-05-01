Simeone descarta a Julián Álvarez: "Si no hubiera partido el martes, tampoco habría llegado"

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, atendió a los medios de comunicación antes de visitar al Valencia en Mestalla para disputar la jornada 34 de LaLiga EA Sports. Un duelo en el que el cuadro ché se juega muchísimo más que el colchonero, y que puede ser determinante en la pelea por el descenso en la competición española.

El encuentro se presenta como un mero trámite para un Atlético que emulará la fórmula de las últimas jornadas pensando en la Champions League: rotará, dará descanso a sus mejores piezas y cruzará los dedos para que los tocados se recuperen. El martes, en el Emirates, disputarán la vuelta de las semifinales tras el 1-1 de la ida en el Metropolitano. No obstante, el técnico argentino reforzó en rueda de prensa su partido a partido.

Nosotros estamos pensando en mañana. Para nosotros tiene importancia intentar alcanzar al Villarreal, que está por delante nuestro Diego Simeone — Entrenador del Atlético

“Nosotros estamos pensando en mañana. Para nosotros tiene importancia intentar alcanzar al Villarreal, que está por delante nuestro, y tenemos que hacer un buen partido contra un equipo que necesita puntos y tendrá de su lado a su gente. El Valencia tiene mucha intensidad”, señaló.

Simeone también habló de algunos de los jugadores que no estarán disponibles y quiso dejar claro que el trascendental partido contra el Arsenal no retrasa sus regresos: “Si no hubiera partido el martes, Julián tampoco habría llegado al sábado. Tampoco Sorloth, ni Giuliano, ni Barrios ni Giménez. Creo que no me dejo ninguno más. Está más que claro que jugaremos con los que mejor estén para competir mañana”, comentó.

Julián Álvarez, durante el Atlético-Arsenal / Europa Press

Preguntado por las rotaciones de las últimas semanas, aseguró que “me lo pide la forma de los jugadores. El otro día muchos terminaron con molestias y vamos a jugar con gente fresca. De ellos espero muchas cosas mañana. Tienen la responsabilidad y la oportunidad de estar en el Atlético de Madrid. Para los chicos es un paso más; están cerca del primer equipo”.

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Finalmente, recalcó que “me siento en paz. Tanto yo como los jugadores estamos dando el máximo. Es un camino largo, con dificultades. Es difícil llegar a los lugares donde estamos y competir como competimos esta temporada. Es un regalo; el equipo se hace al equipo. La ilusión está alta, pero más la fe”.