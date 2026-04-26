Simeone no se deja intimidar: "Nada nos ha detenido hasta ahora"

En el deporte se usa la palabra fracaso demasiado a la ligera. El verbo que más se conjuga es “perder”, muchísimas más veces que “ganar”, pero si se usa ese argumento para justificar malos resultados, no se va a ningún sitio.

La temporada del Atlético de Madrid puede no terminar tan bien como soñaban muchos atléticos. El desembolso en verano fue tan importante como ilusionante para competir de tú a tú contra Barça y Real Madrid, pero, a cinco jornadas de bajar la persiana a LaLiga, los colchoneros ocupan la cuarta plaza, a 25 puntos del equipo de Hansi Flick y a 14 del de Álvaro Arbeloa, peor en números que el de Xabi Alonso, que tuvo las llaves del banquillo durante el primer tramo de temporada.

SImeone, en el banquillo del Metropolitano / EFE

En la Supercopa de España, más de lo mismo: fuera a las primeras de cambio contra el Real Madrid. Una decepción a la que se unió más adelante la final de la Copa del Rey, cayendo contra la Real Sociedad de Rino Matarazzo después de eliminar al Barça por el camino.

Ese escenario señala en rojo la eliminatoria contra el Arsenal en semifinales de Champions League. Aunque, en otro contexto, pisar esta fase de la mejor competición de clubes del mundo sería todo un éxito, el hecho de tener que apostar toda la campaña a este torneo hace que otro ‘palo’, y ante un Arsenal que está algo lejos del gran nivel que mostró hace meses, sea el golpe definitivo.

Barrios, lesionado ante el Athletic

Uno de los futbolistas que probablemente no estará para ayudar al argentino es Pablo Barrios, quien cayó lesionado en el triunfo por la mínima (3-2) ante el Athletic Club: "Nos informarán de la lesión que tiene. En la vida muchas veces nos ponen dificultades y a él se las están poniendo con las lesiones. Lo tiene que tomar como un aprendizaje, con la fuerza y voluntad de aprender y trabajar”, comentó Simeone.

Pablo Barrios, lesionado ante el Athletic / Europa Press

“Antes del partido le decía que confío en él, que es un jugador muy importante. Lo esperaremos y ojalá sea lo menos posible y podamos contar con él en el final de temporada”, añadió, preocupado por la situación de su jugador.

“Sabíamos el rival que teníamos enfrente. El primer tiempo fue espeso. Hablamos en el descanso con claridad y, en la segunda parte, los jugadores representaron de la mejor manera en el campo lo que habíamos hablado. Pudimos remontar un partido que nos viene bien para intentar alcanzar al Villarreal y para sacar más ventaja al Betis, nuestro perseguidor”, analizó sobre el partido.

A por el Arsenal

Pensando en el Arsenal, no se dejó intimidar: “Tenemos que seguir trabajando como lo venimos haciendo. Hemos llegado a los lugares en los que estamos por levantarnos y seguir compitiendo como lo hacemos. Nada nos ha detenido hasta ahora. Todo ha tenido una fuerza superior para buscar objetivos”.

“Este año estamos más cerca de lo que la gente quiere, que es jugar finales y semifinales. Al club le hace muy bien porque crece y a nosotros nos hace fuertes. A partir de eso, nos enfrentaremos el miércoles a un rival muy bueno. Será complejo y difícil, como cualquier semifinal de Champions”, finalizó.

El primer duelo será este miércoles 29 de abril en el Metropolitano (21:00 h). El Emirates acabará de decidir (si no está ya cerrado) el billete para Budapest.