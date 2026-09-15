Simeone daría el Balón de Oro a Messi y descarta a Julián para el partido contra Osasuna

Queda más de un mes para la entrega del Balón de Oro y el debate está más encendido que nunca tras las declaraciones de Mbappé y Lamine, quienes se autoconsideran favoritos para ganarlo. Además de las estrellas de Barça y Madrid, 'L'Équipe' sitúa a otros tres jugadores como los contendientes a obtener el Balón de Oro: Harry Kane, Ousmane Dembélé y Leo Messi.

Con el ganador menos claro que nunca, son muchos los protagonistas del mundo del fútbol los que se están mojando para dar su ganador. El último en hacerlo ha sido el Cholo Simeone, entrenador de un Atlético de Madrid que no tiene ningún jugador entre los 30 nominados.

El técnico no ha podido barrer para casa, pero en la rueda de prensa previa al partido contra Osasuna, declaró que el ganador debería ser alguien a quien ha podido seguir muy bien durante los meses de junio y julio: "Messi, sin ninguna duda. Después del Mundial que hizo, con la edad que tiene, ninguna duda, Messi".

El jugador de Inter de Miami hizo un Mundial excelso, anotando ocho goles y repartiendo cuatro asistencias, siendo clave en todos los partidos de los de Scaloni salvo en la final ante España, en la que Argentina apenas chutó dos veces en 120 minutos. Pese a estas grandes cifras, no consiguió ser ni el máximo goleador, logro que se llevó Mbappé al marcar 10 goles, ni el máximo asistente, pues Olise dio siete.

Simeone también habló de Julián Álvarez tras la baja de última hora en el encuentro ante la Real Sociedad: "Por lo que hemos hablado, todavía sigue en proceso de recuperación. Mañana no nos va a acompañar". El entrenador colchonero no ha comentado nada sobre la presencia del delantero argentino en el partido de este domingo en el que recibirán al Real Madrid.

En relación al derbi, a Simeone también le preguntaron por la reacción de Mourinho al no ser preguntado en su última rueda de prensa por los penaltis que le pitaron a Atlético y Barça, a lo que, entre risas, respondió lo siguiente: "Nada que comentar".

Pese a la ausencia de Julián ante Osasuna, no confirmó la titularidad de Jonathan David: "Entró muy bien el otro día, valoraremos si es momento para que empiece o que nos dé una mano en el segundo tiempo, lo decidiremos mañana".