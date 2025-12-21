Simeone: "Tenemos que dar el 110% para competir con el Madrid y el Barça"

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha celebrado tras la victoria de este domingo en Girona (0-3) que la evolución del equipo es "de menos a más" y "creciente" y que espera poder "sostener" este nivel en el inicio de 2026.

El Atlético ha logrado salir, según Simeone, de "un lugar difícil" tras un mal inicio de temporada y "el trabajo, la fe, la convicción, la seguridad y saber qué queremos nos ha dado la tranquilidad de seguir este camino", ha apostillado.

Simeone ha señalado que el Atlético ha ganado "contundencia ofensiva y defensiva" lejos de casa y ha podido ganar un partido que "necesitaba" y que ha buscado llevarse "en todo momento".

También ha destacado las dos "grandes atajadas" de Jan Oblak, la aportación de Alexander Sorloth, un jugador que cada día se siente "más involucrado y más importante", y la pareja de centrales formada por Marc Pubill y David Hancko.

"Me pone muy contento la evolución de Marc, porque a veces en la vida mismo uno trabaja y no ve el beneficio del trabajo. Tiene que mejorar, pero tiene velocidad, fuerza, agresividad y buen pie y buen juego aéreo. Están jugando porque se lo están mereciendo", ha dicho.

En cualquier caso, Simeone ha reconocido que parar pelear por LaLiga, el equipo aún tiene que dar más: "Para llegar al lugar donde queremos, no alcanza el 100%. Tenemos que dar el 110% para competir con el Madrid y el Barça", ha concluido.