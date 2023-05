Simeone da 'valor' al título del Barça: "Ganar la Liga es algo extraordinario"

El entrenador de los rojiblancos reflexionó sobre la importancia que tiene la competición doméstica El técnico argentino volvió a decir que el Atlético no tiene las mismas obligaciones en liga que Madrid y Barça

Simeone advirtió este miércoles que el Espanyol, su rival este miércoles en el RCDE Stadium, "jugará el partido como si fuera el último de su vida" y valoró como "muy buena" la temporada cuando se logra el objetivo de la Liga de Campeones, al tiempo que apuntó que "ganar la Liga es algo extraordinario" y "hay que interpretar bien los lugares que tiene cada equipo".

"Todos los equipos, cuando empieza la temporada, tienen objetivos. El Real Madrid y el Barcelona es absolutamente ganar la Liga o la Champions, o las dos, que sería una temporada extraordinaria. El Atlético de Madrid, el Villarreal, la Real Sociedad, el Athletic de Bilbao, el Sevilla, el Valencia, objetivo clasificar para la Champions. No clasificar para la Champions para nosotros sería un golpe muy duro como lo es no salir campeón para el Real Madrid y el Barcelona", explicó en la rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino.

Ahora, dos puntos por encima del Real Madrid, tercero, y siete por delante de la Real Sociedad, cuarta, el Atlético defiende ese lugar a falta de tres jornadas. La primera lo dirige este miércoles al RCDE Stadium. Ahí aguarda el Espanyol, penúltimo, en descenso y a un punto de la zona de permanencia.

"Me imagino un partido duro, difícil, con un rival que tiene unas necesidades extremas, que jugará el partido como si fuese el último de su vida, porque necesita salir de la situación en que está; tendrá a un público que empujará de la mejor manera para ayudar a su equipo para poder generar el mejor ambiente y nosotros tenemos que seguir compitiendo como lo venimos haciendo", expuso Simeone, que sufre siete bajas por lesión.

No están disponibles ni Álvaro Morata ni Jan Oblak ni Marcos Llorente ni Stefan Savic ni Memphis Depay ni Thomas Lemar ni Reinildo Mandava. El técnico tiene aptos a quince jugadores del primer equipo. "Sabemos que en la temporada pueden pasar situaciones que hay que resolver", dijo el entrenador, que afrontará el duelo con esos futbolistas completados "con la ayuda de los chicos del B" para "ser competitivos como siempre".

El Atlético sólo ha perdido dos de sus últimos 19 partidos de Liga. Ha ganado diez de las últimas doce jornadas. Su reacción es incontestable. No hay una razón o una cualidad por encima de otra para explicarla, según Simeone: "Es un todo. Es imposible detenerse en una situación sola cuando las cosas no te salen bien como no nos salió en la primera parte de la temporada", finalizó.