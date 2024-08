Simeone no da por cerrada la plantilla del Atlético

Después de las seis incorporaciones, las de Julián Alvarez, Robin Le Normand, Alexander Sorloth, Conor Gallagher, Clement Lenglet y Juan Musso, el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aún no da por cerrada la plantilla en cuanto a refuerzos porque "posiblemente pueda haber alguna posibilidad más".

"Será en consecuencia de lo que hablemos en estos últimos días que quedan con Andrea (Berta, director deportivo) y Carlos (Bucero, director general de fútbol), sobre todo. A partir de ahí, se enterarán en estos días que ya quedan", apuntó el técnico en rueda de prensa sobre el mercado de fichajes, que termina el próximo viernes.

"La plantilla que estamos formando está siendo con un buen equilibrio. Todas estas palabras que se pueden decir previo a la temporada no las valoro, porque en realidad va a ser lo que pase y no lo que nos imaginemos. Y cómo nos imaginamos siempre lo mejor, evidentemente no hay margen a nada. Valoraremos en el andar cómo iremos respondiendo al buen bloque de plantilla que se pudo generar hasta el día de hoy", afirmó.