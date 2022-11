Simeone ante las críticas y la mala dinámica: "Exigidme más"

El Atlético de Madrid disputará mañana el encuentro liguero ante el Espanyol, tras la eliminación de la Champions El técnico, Simeone, repasó la situación de su conjunto en un mal momento anímico y de resultados de la temporada

El Atlético de Madrid disputará mañana el encuentro liguero ante el Espanyol en el Wanda Metropolitano, tras la eliminación de la Champions League ante el Oporto. El conjunto rojiblanco no atraviesa por su mejor momento, y en la previa del encuentro de LaLiga Santander, el técnico, Simeone, repasó la situación de su conjunto.

"Exigidme más, nunca fui de pedir nada. Entiendo y convivo en mi forma de vivir de que hay que dar, todo el grupo tiene que dar más porque la gente va a estar. La gente quiere ir con muchos hijos a ver el partido y pasar un buen momento con sus hijos. Tenemos que dar para que eso suceda", pidió el 'Cholo' Simeone ante las críticas recibidas tras la eliminación de la máxima competición europea.

Competición de la que el técnico colchonero se va dolido: "Sí porque no fuimos nosotros, no supimos cambiar la forma del partido, pero pasó y hay que asumirlo y trabajar. Más que nunca, partido a partido".

"Hemos tenido el luto del día posterior porque si a uno no le duelen las cosas no está bien. Igual que se festejan las victorias hay que estar mal cuando no salen las cosas, pero la vida continua y el sol vuelve a salir", comentó en la previa ante el Espanyol el entrenador rojiblanco.

Simeone volvió a usar una de las frases más reconocidas a el entrenador, el "partido a partido", con un equipo que a pesar de los problemas internos que pueda haber en un vestuario en momentos complicados de la temporada, para el 'cholo' siguen siendo una familia y saldrán adelante:

"Esto es como una familia, en la familia solemos tener durante los años peleas con tus primos, tu mujer, hermanos... Pero luego si hay un problema hay una reunión y se soluciona todo, si nos sentimos cerca se ve porqué se llama una familia y somos una familia, es momento de estar todos juntos", comunicó.

Otro de los temas más tratados y hablados durante estos últimos días es el Mundial de Qatar 2022 y a pocos días de su disputa, existe la preocupación y el miedo de los futbolistas en lesionarse y poder perderse la cita mundial, con la que todo futbolista llega a soñar, aunque para Simeone, cuando se sale al campo uno se debería "olvidar y competir para ganar": "Si yo fuese futbolista, a pocos días de empezar el Mundial tendría una gran ilusión porque es lo más grande, pero cuando me vistiera para jugar con mi equipo no recordaría el Mundial en cada acción del partido porque uno cuando compite se olvida y lo hace para ganar. Aquí tenemos mucha gente competitiva que representa esto con hechos".

El Atlético de Madrid entrenó con las novedades de Marcos Llorente, Yannick Carrasco, Álvaro Morata y Geoffrey Kondogbia, en una sesión con todos los efectivos disponibles para el entrenamiento, incluidos Thomas Lemar y Koke Resurrección, aunque en el caso del centrocampista español sólo durante el primer tramo.