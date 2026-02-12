Simeone controla la euforia: "La eliminatoria no está sentenciada"

Ni en sus mejores sueños Diego Simeone habría imaginado el 4-0 con el que se cerró el partido de ida de semifinales de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barça.

El cuadro colchonero dejó la eliminatoria casi sentenciada haciendo buena una primera parte irreconocible por parte del equipo de Flick, que se encomienda a una noche grande de verdad en el Camp Nou, como sucedió ante el PSG en la Champions League hace casi diez años, para darle la vuelta a la tortilla.

El Barça sufrió una dura derrota en el Metropolitano / Dani Barbeito

Lógicamente, el técnico argentino se mostró pletórico con el pitido final. Antes, en los minutos finales, e stuvo arengando al público sin parar. El plan, reactivo, le había salido bien y pudo castigar múltiples veces al Barça a la espalda. Toda esa felicidad la exhibió al atender a los medios de comunicación en el postpartido.

"Encontramos una energía increíble. La vida es energía. A partir de ahí, la interpretación del partido fue buena. Jugamos con cuatro delanteros, que interpretaron los espacios de la mejor manera. Nuestra gente necesita estos partidos, semifinales, partidos importantes. Hoy, el equipo pudo devolverle a la afición la ilusión", analizó el argentino, que entró a la sala de prensa dibujando una sonrisa en el rostro.

Lewandowski, en el Metropolitano / Associated Press/LaPresse / LAP

Sobre si esperaba un resultado como el 4-0, Simeone señaló que "yo tengo fe. En el equipo, en lo que hacemos y en nuestra gente. No soy un brujo, pero sentía que el equipo podía hacer un partido así. El segundo tiempo no fue lo mismo porque bajó el ritmo, pero el primero fue lo que queríamos".

Pese a ello, quiso frenar un poco la euforia: "Hoy hemos tenido una noche muy buena. La eliminatoria no está terminada, sabemos de lo que es capaz el rival. Tendremos que enfrentarnos en la vuelta con las mismas ganas que hoy", declaró.

Todo por "la gente"

Antes de hablar de Julián, aunque dijo que no lo haría, volvió a mostrar su felicidad por "la gente". "La victoria me pone muy contento por nuestra gente. Necesitan esto. Luchar en Champions League para llegar lejos, estar cerca de ganar. La gente quiere que seamos campeones. Vamos a alimentar eso", recalcó.

Julián Álvarez, en el partido contra el Barça / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

FInalmente, sobre el delantero argentino, destacó "su trabajo en el primer tiempo, sensacional, y su asistencia a Lookman". "El gol es algo que tiene. Gracias a Dios, el gol lo limpiará para todo lo que viene", concluyó.

La guerra está casi perdida, pero aún queda la última batalla: la del Camp Nou, el próximo miércoles 3 de marzo.