Simeone: “Confiamos en Cardoso, hablará en el campo”

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este viernes su confianza en Johnny Cardoso, insistió en que “la famosa frase de calidad más que cantidad” de minutos “sigue siendo determinante” en su dirección del equipo y aseguró que está “muy contento con el trabajo de todos” sus futbolistas.

“Me imagino que Cardoso pensaba que no iba a jugar (contra el Inter, cuando volvió al once después de casi tres meses sin jugar) y se encontró con la situación de que tenía que empezar el partido. Y lo hizo en consecuencia de lo que buscamos del futbolista que es Johnny. Confiamos en él, creemos en él y esperemos que pueda demostrar con hechos todo esto que estamos hablando. Y el campo hablará”, declaró el técnico.

Johnny Cardoso volvió en el Atlético-Inter. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Y habló de la gestión de minutos de determinados futbolistas menos habituales en el once: “La realidad es que los minutos que tienen son los que el equipo los necesita y el entrenador decide que puedan competir. Estoy muy contento con el trabajo de todos. Acá necesitamos poner en el campo al equipo que creemos que va a ser mejor para llevar adelante el partido que tenemos este sábado y vamos a trabajar en consecuencia de eso”.

“Cuando firman un contrato con un club como el Atlético de Madrid, ellos saben que vienen a competir y eso conlleva participar y no participar y tener más minutos o menos. Ya la famosa frase de calidad que cantidad sigue siendo determinante, pero necesitamos de todos, eso está claro, porque tenemos cuatro competiciones por delante y está claro que vamos a necesitar el esfuerzo de todos”, abundó Simeone.

“Esperemos poder hacer un partido importante ante el Oviedo”, proclamó el técnico, que no se detiene a pensar en si el Atlético es el equipo más en forma en la actualidad, con seis triunfos consecutivos entre todas las competiciones y cinco en concreto en LaLiga. “Vivimos el día a día, el partido a partido y nos vamos a enfrentar a un equipo que ha crecido en estos últimos partidos con la llegada de su nuevo entrenador (Luis Carrión), con un perfil bastante valiente”, advirtió el entrenador argentino.

“No me imagino otra situación de cómo han competido, como en los dos últimos partidos en Bilbao y contra el Rayo Vallecano, que compitieron muy bien. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que le podemos hacer daño”, continuó Simeone, que insiste en las “situaciones a mejorar” con sus jugadores a través del vídeo para “aprovechar el poco tiempo que se tiene de partido a partido”.

El Atlético reencontró el gol a balón parado ante el Inter. Ya había logrado dos en la misma destreza ante el Eintracht. “Es importante la pelota parada para todos los equipos. Está claro que necesitamos como la estamos tratando de trabajar y mejorar, porque tenemos buenos golpeadores y cabeceadores. Ojalá podamos seguir evolucionando como estos dos últimos partidos, sobre todo, que hemos tenido más posibilidades”, valoró.