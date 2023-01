Simeone: "Está bien que el club transmita lo que todos vimos... y vemos"

El técnico rojiblanco compareció ante los medios y se refirió al comunicado de Gil Marín tras el derbi copero "Ante una situación clara expresó lo que piensa con total naturalidad", indicó el Cholo Simeone

Algo más comedido que Miguel Ángel Gil se ha presentado el Cholo Simeone en rueda de prensa. Menos punzante que el consejero delegado en su comunicado, sí, pero reafirmando la posición del club y el sentimiento de injusticia en cuanto al arbitraje desplegado por el colegiado Soto Grado en el derbi de Copa del Rey.

Los rojiblancos se sintieron claramente perjudicados por la labor arbitral y, después de que Gil Marín, atacara duramente en un comunicado escrito, el Cholo Simeone tampoco se ha mordido la lengua en la rueda de prensa al duelo ante Osasuna.

"Desde que estoy nunca he leído unas declaraciones como las de Miguel Ángel. Expresó lo que siente ante una situación extremadamente clara. "Está bien que el club transmita lo que todos vimos... y vemos. Nunca hemos buscado excusas, hemos buscado ayudar desde la parte que nos toca. Y hablar del VAR y las cosas que ayudan al juego. Ante una situación clara expresó lo que piensa con total naturalidad. Lo que otros no dicen", aseveró el preparador argentino.

Preguntado por si se mordió la lengua, Simeone no quiso detallar mucho más: "Hay cosas muy claras. Parece que buscamos excusas, que no es el caso tras jugar un buen partido. Las circunstancias existieron, no le importa a nadie. El Madrid está dentro y nosotros fuera. El club ha transmitido lo que todos vimos".