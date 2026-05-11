Simeone, sobre el Clásico: "El Barça es el equipo que mejor juega en el mundo... y pensaba 'los dejamos dos veces eliminados, ¡Dios mío!'"

Diego Pablo Simeone compareció este lunes en rueda de prensa antes de la visita del Atlético de Madrid a Osasuna y dejó claro que el equipo rojiblanco aún mantiene la ambición competitiva en el tramo final de LaLiga.

El técnico argentino aseguró que el objetivo de terminar terceros sigue vivo pese a la dificultad del calendario. “Todo es real, hay una mínima posibilidad en estas tres fechas de llegar con opciones a Villarreal a jugarnos la posibilidad de ser terceros”, explicó Simeone.

El entrenador también avanzó que habrá oportunidades para jugadores de la cantera en Pamplona. “Buscaremos como siempre hacer el mejor equipo posible y seguro que también participarán canteranos y que puedan aprovechar la ocasión tan linda de jugar con el primer equipo”, afirmó.

Sobre la motivación del grupo en este final de temporada, Simeone apeló al espíritu competitivo natural del futbolista. “Es como cuando juegas con tus amigos, quieres ganar, es el estímulo que te da este deporte. Aunque juegues a nivel amateur, juegas para ganar y divertirte”, comentó.

Cuestionado por las lecciones que deja el curso, el técnico evitó profundizar en el análisis. “Sería bueno responderla en otro momento, pero no lo explico porque los especialistas dirían que son excusas”, señaló.

En cuanto al futuro de Koke Resurrección, Simeone esquivó dar detalles. “Prometo que en el momento que hable con él, lo diré. Vayamos cambiando la pregunta”, respondió entre sonrisas.

Sí confirmó mejores noticias sobre José María Giménez, lesionado en el duelo contra el Celta de Vigo. “Por suerte es sólo un esguince de tobillo y esperemos que pueda llegar con fuerza al Mundial para competir con Uruguay como se merece”.

Diego Simeone, durante la eliminatoria en Londres / Europa Press

El técnico rojiblanco aprovechó además para reflexionar sobre la acumulación de partidos y el desgaste físico de los futbolistas. Simeone lamentó que grandes estrellas puedan llegar al Mundial en malas condiciones físicas. “Lo hablaba con gente de fútbol y llegar al Mundial con jugadores en peligro como Lamal es una pena grande. Es mucho lo que representa un Mundial y los jugadores llegan de una manera muy ajustada. Creo que habría que observarlo, no es un detalle menor que estos jugadores no estén”.

Sobre un posible cambio de identidad en el vestuario ante una futura salida de Antoine Griezmann, el entrenador fue claro: “No, son ciclos que van cambiando y que el vestuario tiene que atravesar. Y que los jugadores que vengan ocupen un lugar importante”.

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Por último, Simeone elogió al campeón de Liga, el FC Barcelona. “El Barcelona es el equipo que mejor juega en el mundo. Ganó la Liga jugando muy bien, igual que la temporada pasada”, afirmó antes de recordar con orgullo haber eliminado al conjunto azulgrana en dos ocasiones esta temporada: “Y yo lo único que pensaba viendo el partido era: ‘Dejamos dos veces eliminado a este equipo, ¡Dios mío!’”.