El Simeone más 'cholista' al ser preguntado por el Madrid-Barça: "Arsenal"

Bien está lo que bien acaba. Diego Pablo Simeone se acogió a esa máxima para analizar el encuentro frente a Osasuna, que se acabó decidiendo con un gol de Thiago Almada (1-0). El argentino, activo en la banda como en él es costumbre, se ofuscó tras el gol anulado a Álex Baena en el primer tiempo. Agitado, realizando aspavientos, al técnico se le leyó en los labios un claro "vergüenza" tras la decisión de De Burgos Bengoetxea y Figueroa Vázquez.

Contrariado

El enfado le duró al entrenador colchonero una vez finalizada la contienda. En declaraciones a 'DAZN', Simeone se mordió la lengua, pero se le entendió todo. "El árbitro decidió que era falta y todavía no sé por qué. Se ha mal anulado injustamente. A partir de esa acción, el equipo ha sufrido un bajón anímico", apuntaba el Cholo.

Diego Simeone en el banquillo del Metropolitano / AP

Preguntado de nuevo por la acción, el preparador de los rojiblancos decidió dar la callada por respuesta: "Nada que opinar". Zanjaba así el tema Simeone, sabedor que una salida de tono podría costarle una sanción. El entrenador prosiguió con su análisis del duelo frente a los rojillos argumentando que mejoraron tras el descanso. "En el segundo tiempo les llevamos donde queríamos. Giuliano ha realizado una linda jugada en el gol de Almada. No ha sido un partido fácil. Se nos complicó, pero por merecimiento teníamos que ganarlo", insistió.

Fue una tarde redonda para la saga Simeone. Giuliano realizó la asistencia a Almada y Giovanni, el futbolista del Torino, fue protagonista de la victoria de su equipo contra el Nápoles, club en el que militaba la pasada temporada y donde se proclamó campeón del 'Scudetto'.

Pensando en el Arsenal

El Cholo dejó una respuesta divertida al ser cuestionado por un pronóstico del Clásico entre Madrid y Barcelona que se disputará el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. Simeone, fiel a su estilo de partido a partido, soltó un lacónico: "Arsenal". El Atlético de Madrid se medirá al cuadro de Mikel Arteta el martes 21 en la Champions League, lo único que importa ahora mismo al técnico colchonero.