FÚTBOL
¿Por qué Simeone celebró la victoria del Rayo en Conference League?
No han sido días fáciles para el Atlético de Madrid, que perdió la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad y quedó eliminado en semifinales de Champions League contra el Arsenal. Sin embargo, la victoria del cuadro vallecano en Estrasburgo sí que les alegró
Tras perder la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad y quedar fuera de la Champions League frente al Arsenal en semifinales, al Atlético de Madrid del ‘Cholo’ Simeone solo le quedaba evitar un golpe todavía mayor: quedarse fuera de la próxima edición de la máxima competición europea tras trece años consecutivos acudiendo a la cita.
El equipo colchonero centró buena parte de sus esfuerzos en ambos torneos del KO. Pese a ello, no consiguió romper su sequía de títulos y lo pagó en LaLiga, donde cayó hasta la cuarta posición, por detrás del Villarreal.
Con cuatro jornadas por jugar y 12 puntos en disputa, el Atlético todavía podía complicarse su presencia en la Champions. Sin embargo, el Rayo Vallecano salió al rescate en la Conference League, ganó al Estrasburgo en una eliminatoria histórica y terminó por darle una alegría inesperada al conjunto rojiblanco al clasificarse para la final de la competición de bronce de la UEFA. Simeone y los colchoneros celebraron el triunfo vallecano en Francia.
La conquista europea del Rayo aseguró a España una plaza extra para la próxima edición de la Champions League, lo que certificó de forma matemática la clasificación del Atlético de Madrid para la competición. Un alivio enorme para Simeone, que encadenará así su decimocuarta temporada consecutiva disputando la Champions como técnico colchonero. Desde que el argentino llegó al banquillo rojiblanco, a finales de 2011, el Atlético no ha fallado nunca a su gran objetivo de cada curso completo: pelear por la ‘Orejona’.
Más dinero para el Atlético
La regularidad colchonera en la élite continental ha tenido un suculento premio para el club. En sus trece participaciones anteriores bajo el mando del ‘Cholo’, más la actual, el Atlético ha ingresado casi mil millones de euros (935,6), según datos oficiales de la UEFA, a falta de sumar aún los conceptos correspondientes al mercado televisivo y el reparto definitivo de esta campaña.
Con la clasificación ya asegurada, el Atlético afronta el tramo final con tranquilidad y el ‘soso’ aliciente de terminar lo más arriba posible en la tabla. El equipo rojiblanco es cuarto, a cinco puntos del Villarreal, con doce todavía en juego y un duelo directo por disputar en la última jornada en La Cerámica. Antes, los de Simeone se medirán al Celta, Osasuna y Girona, mientras que el Villarreal se enfrentará a Mallorca, Sevilla y Rayo Vallecano.
El Betis, muy contento
Otro de los beneficiados del triunfo del Rayo en Europa es el Betis, actual quinto clasificado, a diez puntos del Atlético, por lo que la plaza Champions ya no corre peligro para los colchoneros, que no podrían caer más allá de la quinta plaza en el peor de los casos.
Por eso Simeone tenía motivos para celebrar el triunfo del Rayo. No solo por el impulso al fútbol español, sino porque ese resultado terminó de blindar la plaza del Atlético en la Champions y prolongó una racha que ya forma parte de la historia reciente del club.
Los andaluces, por su parte, se jugarán la plaza extra para la Champions que tiene LaLiga con el Celta de Vigo, sexto clasificado con 47 puntos, seis menos que el conjunto que dirige Manuel Pellegrini. Getafe y Athletic Club, ambos con 44 puntos, esperan un milagro.
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