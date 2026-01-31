LALIGA EA SPORTS
Simeone se carga a Julián Álvarez
El delantero argentino atraviesa un momento delicado en el Atlético de Madrid
Sorpresa en el Atlético de Madrid. Tras la dolorosa derrota ante el Bodø/Glimt en la última jornada de la fase inicial de la Champions League, Diego Simeone decidió revolucionar por completo el once inicial en el encuentro de LaLiga contra el Levante.
Una de las decisiones más sorprendentes fue con Julián Álvarez. El delantero argentino atraviesa un momento delicado, incapaz de mostrar su mejor versión y alejado del nivel que se espera de él en el Atlético de Madrid. Aunque desde el club esperan una reacción, el argentino no está respondiendo sobre el terreno de juego.
Es por ello que Simeone decidió dar descanso al delantero argentino, que verá comenzar el duelo contra el Levante desde el banquillo. No suele ser habitual ver a Julián Álvarez en el banquillo, pero su escaso rendimiento ha obligado a Simeone a tomar esta medida
Si se analizan los números, la ‘Araña’ no marca en LaLiga desde el 1 de noviembre, cuando vio puerta ante el Sevilla. En la Champions League la sequía es similar: su último gol llegó el 9 de noviembre frente al PSV. Lo cierto es que Julián Álvarez no está rindiendo al nivel esperado en su segunda temporada como rojiblanco.
Sin lugar a dudas, la decisión de Simeone supone un toque de atención al delantero argentino, que suma ya su segunda suplencia en LaLiga. Hasta la fecha, Julián ha disputado 30 partidos oficiales, con un balance de once goles y cinco asistencias. Sin embargo, más allá de los números, sus últimas actuaciones lo muestran desubicado sobre el terreno de juego y con una participación menor de la habitual.
Ahora, la pelota está en el tejado de Julián Álvarez. Simeone espera una respuesta inmediata, ya sea desde el banquillo o cuando vuelva al once titular, consciente de que el equipo necesita su mejor versión en un tramo decisivo de la temporada. La competencia aprieta y en el Atlético no hay créditos ilimitados: el argentino deberá recuperar sensaciones y protagonismo si quiere volver a ser una pieza indiscutible en el esquema del Cholo.
- Así quedan los cruces de los playoffs de la Champions League: cuadro, rivales de Real Madrid y Atlético, fechas y horarios
- Flick: 'He cambiado de opinión sobre Dro
- Manolo González: 'Tanta polla de Europa... A ver si nos estamos equivocando
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: resultado y ganador de las semifinales del Open de Australia
- La gran novedad en la delantera que prepara Flick
- Sorteo Champions League: cuadro, emparejamientos del playoff y rivales de Real Madrid y Atlético
- Nuevo revés judicial al Madrid en el 'caso Negreira'
- El gran cambio de Pedri