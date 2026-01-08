Simeone tira de ironía para esquivar la polémica con Vinícius: "No me acuerdo, tengo una memoria complicada"

Diego Pablo Simeone compareció tras la derrota del Atlético de Madrid por 1-2 ante el Real Madrid en la semifinal de la Supercopa y puso en valor el partido de los suyos pese a la eliminación. El argentino señaló como determinante el tempranero tanto de Fede Valverde, pero defendió que su equipo estuvo a la altura.

“El gol de Valverde en el segundo minuto es importante. Es un golazo, un tiro extraordinario. No lo vi tranquilamente, lo vi en el campo cuando lo pasaron. Le pega muy bien, es un golazo”, explicó. Aun así, Simeone insistió en que el Atlético compitió bien: “Pese a eso, para mí el equipo hizo un partido muy bueno, en el que solo valía ganar. No ganamos y ellos tuvieron la jerarquía para poder definir”.

El desgaste físico fue otro de los aspectos que destacó el entrenador rojiblanco, que no quiso buscar excusas en las condiciones ambientales. “Es normal. La temperatura influye, pero era igual para los dos. Ambos buscamos, cada uno con sus formas, querer ganar el partido. Ellos se adelantaron rápidamente, nosotros tuvimos varias situaciones para revertirlo y no pudimos”.

Simeone también recordó las ocasiones claras de las que dispuso su equipo para haber igualado el marcador. “Julián tuvo una, otra de Alex de cabeza en el primer tiempo y Courtois tapó muy bien. También tuvimos un centro que no pudimos empujar. La otra vez no jugamos bien y no tuvimos situaciones, pero hoy fue todo lo contrario”, subrayó, reivindicando la imagen ofrecida por el Atlético.

Cuestionado por su episodio con Vinicius, Simeone volvió a cerrar filas y fue tajante. “No tengo nada para comentar. Lo que pasa dentro del campo, desde que era chiquito, se queda ahí”, afirmó. Insistido por los periodistas y preguntado por las imágenes en las que se le ve dirigiéndose al brasileño con la frase “Florentino te va a echar, acordate”, el argentino respondió con ironía: “No me acuerdo, tengo memoria complicada”.

Por último, se refirió a la conversación que mantuvo con Dani Carvajal al término del primer tiempo, sin entrar en detalles. “Respeto mucho a Carvajal y a todos los jugadores del Real Madrid. Le dije claramente lo que se ve desde fuera y lo que está sucediendo con todos ellos”, concluyó