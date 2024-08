Simeone: "En breves horas tendremos dos futbolistas con nosotros"

Dos nuevos jugadores están a punto de aterrizar en el Metropolitano en las próximas horas. El Atlético de Madrid trabaja a contrarreloj para poder anunciar las incorporaciones tanto de Clement Lenglet como de su portero suplente -se habla de Walter Benítez-, que cerrarán un mercado de fichajes ilusionante para una temporada donde aspiran a competir por todo.

El encargado de anunciar los próximos movimientos del Atlético de Madrid ha sido el propio Diego Pablo Simeone en la rueda de prensa previa al partido contra el Girona en el Civitas Metropolitano. El conjunto colchonero abre el telón de su estadio en la segunda jornada del campeonato liguero después de reforzarse con jugadores del calibre de Le Normand, Sorloth, Julián Alvarez o Conor Gallagher.

El técnico argentino se mostró ilusionado de poder contar con nuevas caras para la próxima temporada: "El otro día, cuando veía el reconocimiento que se le hacía a los chicos nuevos y cómo acudían a ver a estos futbolistas, me emocionaba. Solamente me había sucedido eso con Fernando Torres, que llenó el estadio entero. No me olvido de dónde venimos", ha reconocido.

La plantilla ha dado un salto significativo respecto a la que tenía la temporada pasada, aunque Simeone prefiere ser prudente: "Es muy difícil decir si es mejor que la de la temporada pasada. Todavía estamos terminando de cerrar la plantilla con un grandísimo trabajo del club", ha explicado el técnico argentino.

Sobre las nuevas incorporaciones que se van a producir en las próximas horas, Simeone ha desvelado los planes del club: "Estamos cumpliendo con todo lo que hablamos con el club al inicio del verano, el camino está siendo el que queríamos, faltan dos futbolistas para llegar y en breves horas me imagino que estarán con nosotros", ha reconocido.

Simeone se refería, casi con total probabilidad, a la llegada de Clement Lenglet y Walter Benítez. El central francés llegará cedido del FC Barcelona y reforzará la zaga colchonera, mientras que el guardameta argentino del PSV será el sustituto perfecto de Oblak e intentará brindarle competencia en la portería.