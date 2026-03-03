Simeone, blindado contra la remontada

La realidad en las semifinales de la Copa del Rey es más dura de lo que parece, porque remontar un resultado adverso al Atlético de Madrid del 'Cholo' Simeone no solo resulta una tarea difícil, sino que se ha convertido en una hazaña que pocos equipos han conseguido, de hecho, únicamente dos.

Incluso si el Barcelona busca argumentos para planear una épica noche en el Camp Nou este 3 de marzo, después de perder la ida 4-0, no solo le costará encontrarlos, sino que se dará cuenta que no necesita lo que pareciera ser "un milagro", sino un par de ellos.

Si hay que hablar de remontadas sufridas, el Atlético de Madrid de Simeone no tiene mucho que contar -- al menos en series de ida y vuelta --, porque tan solo le han remontado en dos ocasiones a lo largo de 53 series disputadas en todas las competencias (Copa del Rey, Europa League y Champions League).

Ambas se dieron en la Champions League:

Juventus 3-0 Atlético de Madrid (Global: 3-2) | Octavos de final, Temporada 2018-19

(Global: 5-4) | Cuartos de final, Temporada 2023-24

Después de perder la ida 2-0 en Madrid, la Juventus aprovechó cerrar la serie en casa y logró concretar la remontada gracias a un hat-trick de Cristiano Ronaldo (27', 48' & 86' (p)), eliminando al Atlético de Madrid. / EFE

Así que la muestra de remontadas que han sufrido -- desde la llegada de Simeone en diciembre de 2011 -- se reduce a dos partidos, que si se observan más detenidamente, se pueden apreciar dos grandes factores que le benefician aún más al llegar el duelo ante el Barcelona en la vuelta de las semifinales esta Copa del Rey:

La Juventus necesitaba tres goles y mantuvo la portería en cero -- contrario al Barcelona que necesitaría al menos de cinco goles. El Borussia Dortmund anotó un gol en el juego de ida, al cual tuvo que sumar cuatro en la vuelta para reponerse de los cuatro en total que recibió en la serie.

Las remontadas al Atlético tras la gestión de Diego Simeone / MARC CREUS

Con todo a favor

La balanza se inclina cada vez más a favor del Atlético de Madrid, pues dado que las condiciones anteriores le abrieron paso a los únicos equipos que sí le han remontado, cualquier aspirante a hacerlo buscará cuando menos replicar estas condiciones.

Así, los otros números a favor del Atlético de Madrid son los del Barcelona en sus últimos diez partidos:

Apenas ha mantenido la portería invicta en tres ocasiones: Ante el Real Oviedo (3-0), Mallorca (3-0) y Levante (3-0) -- último, antepenúltimo y penúltimo en LaLiga. Aunque sí ha conseguido tres victorias de cuatros goles, en todas recibió al menos uno en contra: Slavia Praga (2-4), Copenhague (4-1) y Villarreal (4-1).

Legado y prestigio

Dicen que la historia tiende a repetirse, si bien estos números no representan que la historia esté a favor del Atlético de Madrid, sino que pintan un retrato del legado que ha forjado el equipo dirigido por "el Cholo" a lo largo de los años; en los cuales no ha desaprovechado el resultado del juego ida.

Con todas las cartas para ganar y bajo el mando de Simeone, el Atlético de Madrid buscará sumar una rayita más a su impresionante cuenta favorable, abriéndose paso a la final de la Copa del Rey y dejando al Barcelona en el camino.