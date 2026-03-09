Simeone y el antídoto para el 'ritmo Premier'

El Atlético de Madrid está listo para la batalla. Ni dinámicas, ni resultados, ni plantillas, ni diferencia de Ligas. Nada parece distraer a Diego Simeone en la visita al Metropolitano de un Tottenham inmerso en una crisis profunda en la Premier League pero siendo uno de los equipos más potentes de la Champions esta temporada.

Los rojiblancos afrontan la ida de los octavos de final tras la euforia de la reciente clasificación para la final de la Copa del Rey y después de unos grandes resultados en LaLiga. El objetivo no es otro que dejar encarrilada la eliminatoria ya en Madrid para evitar sufrir en Londres la semana que viene.

Pese al estado de forma de ambos equipos, Simeone no fía del Tottenham y no quiere oír hablar de favoritismos: "Afrontamos este partido de la misma manera que todos. Ningún equipo, cuando entra al campo, se acuerda en qué lugar está en la tabla ni en el momento en el que convive. Los futbolistas quieren ganar, jugar, hacerlo bien. No conozco a ninguno que, en un tiro libre o jugada, esté pensando en qué lugar de la tabla está. Quiere ganar el partido que tiene delante, sucede así en todos los equipos".

Por las dinámicas de ambos conjunto el Atlético es el claro favorito, pero el técnico argentino lanza un aviso: "No sé relacionado a qué está eso de favoritos. Si está relacionado a que ellos entraron a octavos como cuartos (en la fase liga), en realidad no somos favoritos. Si lo relacionan al momento de ellos... Es como ustedes quieran escribir o llevar a la gente para un lado u otro".

Si hay un registro que puede favorecer al Tottenham es el alto ritmo de la Premier League en comparación con LaLiga. Bien lo sabe Simeone, que tiene la receta para hacerle frente: "La Premier tiene un ritmo superior. No sé relacionado a qué, todavía no logro interpretarlo. Muchos dicen que los árbitros dejan seguir el juego mucho, no lo paran tanto, y eso lo convierte en un ida y vuelta. No sé si en los planteamientos, no sé si en el trabajo que se puede hacer en la previa, pero sí, es real que hay un ritmo superior al nuestro y al de Alemania, Francia e Italia, se ve en la televisión. Es el campeonato con más ritmo de juego".

El antídoto

¿Y cuál es el antídoto? "No creo que solo por la parte de intensidad ganes los partidos, está siempre la calidad técnica también para superar esa fase que puede ser menor a la del fútbol inglés".

No podrá contar Simeone con Rodrigo Mendoza, única baja rojiblanca tras la incorporación de Pablo Barrios, que regresa de lesión, que se ejercitó ya al mismo ritmo que sus compañeros por segundo día consecutivo y que podría tener minutos (incluso como titular) esta misma noche.

Si bien el Atlético llega con la enfermería prácticamente vacía, todo lo contrario le sucede a Igor Tudor. El técnico del Tottenham deberá completar un puzzle en el Metropolitano, para formar un once en el que no se prevé la inclusión de Conor Gallagher. El exjugador rojiblanco se reencuentra con el que fue su equipo hasta hace unos meses y donde dejó un buen recuerdo. "Trabajó con mucha humildad. Llegando de segunda línea es muy peligroso, puede jugar en distintos lugares por el trabajo colectivo que da en favor de lo que necesite el equipo. Se comportó muy bien y tenemos un gran recuerdo de su paso por el Atlético de Madrid", advirtió Simeone sobre él.