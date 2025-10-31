Simeone y Almeyda, de compartir habitación a rivales en el Metropolitano

El Atlético de Madrid, lanzado en su objetivo de recortar distancias con el liderato de LaLiga, recibe este sábado al Sevilla (16.15 horas) en el Metropolitano en un encuentro de carácter especial para ambos entrenadores, viejos amigos de sus etapas como futbolistas tanto en la selección argentina como en la Lazio.

Aspectos emocionales aparte, Simeone debe exprimir al máximo una plantilla que se sitúa todavía a ocho puntos del Real Madrid. Pese a la gran reacción del cuadro rojiblanco tras un inicio de temporada con varios tropiezos, un nuevo bache complicaría y mucho la pelea del Atlético por el título. Es por ello que el técnico argentino se refugia más que nunca en su famoso 'partido a partido'. El próximo, por cierto, declarado de alto riesgo.

Preguntado en rueda de prensa por el mes de noviembre, en el que el Atlético no saldrá de Madrid con cinco partidos en casa y una visita a Getafe, Simeone fue tajante. "Entiendo tu pregunta, pero 'Sevilla'". Y es que el equipo colchonero, cuarto con 19 puntos, recibe la visita de un rocoso rival -undécimo con 13 puntos- que no atraviesa su mejor momento con dos derrotas ligueras consecutivas.

Rivales tras compartir habitación

Precisamente al cuadro hispalense lo dirige un Matías Almeyda que se deshizo en elogios hacia su viejo amigo Simeone en la previa: "Conviví ocho años en la misma habitación, lo conozco bien, lo respeto y lo quiero. El 'Cholo' sabe el aprecio que le tengo, es un gran entrenador y trataremos de hacer lo que hace 17 años no se hace, lograr tres puntos allí. Es un lindo reto, sabiendo al equipo que vamos a enfrentar con sus características individuales y que es sumamente difícil".

Y claro, Simeone le devolvió las palabras y elogió su sistema de juego en el Sevilla: "Matías es un amigo, una persona querida por mí, por una gran relación que tuvimos de jóvenes en la selección y la Lazio. El equipo juega como era él, es una transparencia de lo que él transmitía en el campo de juego, con su trabajo, compromiso, presión y recuperación de pelota. Es uno de los equipos que mejor presiona de la liga".

Finalmente, también tuvo tiempo el 'Cholo' para pronunciarse -aunque de forma escueta- sobre Julián Álvarez, sustituido en nueve de los doce partidos que ha disputado esta temporada entre Liga y Champions: "Siempre buscamos interpretar lo mejor para el equipo y actuamos en consecuencia". De lo que no hay duda es de que la 'Araña' será titular en un equipo que no podrá contar con Pablo Barrios, única baja rojiblanca.