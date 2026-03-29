Simeone y Alemany tienen un marrón en el vestuario: "Está enfadado y desmotivado"

El Atlético de Madrid encara la recta final del año desbordante de ilusión. Apartados de la lucha por el campeonato de liga, los colchoneros afrontan estos dos últimos meses centrados en dos títulos que entusiasman a la afición del Metropolitano.

La final de la Copa del Rey está asegurada y parten como favoritos frente a la Real Sociedad. Y en la Champions League son un candidato a tener en cuenta. El Barça es el rival en cuartos de final en una eliminatoria que se prevé equilibrada. Los rojiblancos ya saben cómo hincarle el diente al cuadro de Hansi Flick, como se demostró, con mucho sufrimiento en la vuelta, en las semifinales coperas. De cargarse a los azulgranas, el Arsenal sería el último escollo en el camino a Budapest.

En fase ascedente

La concentración es máxima en el vestuario del Atlético. Simeone tiene a todos los jugadores enchufados, enfocados en los objetivos que restan hasta final de curso. Sin embargo, tal y como informa el diario 'AS', hay un futbolista en la plantilla que no acaba de estar contento con su situación, un problema serio ya que es el segundo capitán del equipo: José María Giménez.

Mateu Alemany, en el palco del Camp Nou durante el Barça-Atlético / EFE

El uruguayo, según indica el mencionado medio, está "enfadado y desmotivado" por los pocos minutos de los que dispone. Giménez empezó lesionado la temporada, pero una vez recuperada la forma física ha visto cómo Simeone optaba por Marc Pubill, lateral reconvertido a central, y por Hancko en el eje de la defensa. El zaguero charrúa ha pasado de ser intocable, al cuarto integrante de la rotación, con los citados Pubill, Hancko y Le Normand por delante de él.

Esa incertidumbre se está plasmando en un juego errático del futbolista, con algunas actuaciones cuestionables que le han puesto en el foco de la polémica, como el penalti cometido en Londres sobre Xavi Simons del Tottenham y un fallo garrafal en el derbi madrileño que desembocó en el 2-1 de Fede Valverde.

La sombra del 'Cuti' Romero

José María Giménez podría estar ante su última temporada en el Atlético de Madrid pese a tener contrato en vigor hasta 2028. A sus 31 años, el central uruguayo ha despertado el interés del Fenerbahçe, que ya habría iniciado movimientos para tratar de incorporarlo.

José María Giménez, central del Atlético de Madrid / EFE

Según informa la prensa turca, el club de Estambul estaría dispuesto a poner sobre la mesa una oferta cercana a los 10 millones de euros. En la operación jugaría un papel relevante Diego Lugano, exinternacional uruguayo, quien estaría actuando como intermediario con el objetivo de convencer a su compatriota para que cambie LaLiga por la liga turca.

La posible salida de Giménez marcaría el final de una etapa en el conjunto rojiblanco, donde ha sido una pieza importante en la defensa durante las últimas temporadas, aunque también condicionado por diversos problemas físicos. Por ahora, la operación se encuentra en una fase inicial, a la espera de que se concreten las negociaciones entre clubes y la decisión final del jugador.

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Y todo ello con Cristian Romero como objetivo prioritario para el próximo verano. El argentino lleva varias ventanas de transferencias en la órbita rojiblanca y éste podría ser el año. El Tottenham no atraviesa su mejor momento deportivo, con varios jugadores expresando su deseo de dejar el equipo, y el club se abriría a conversar por el 'Cuti'. La negociación se antoja intensa.