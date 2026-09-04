Simeone aconseja a Julián: "Tiene la oportunidad de ajustar un montón de situaciones en su vida, aprendizaje puro"

El Atlético de Madrid viaja este sábado a San Mamés para enfrentarse al Athletic Club, en una cuarta jornada liguera marcada por el regreso de Julián Álvarez a la convocatoria tras la conclusión del mercado de fichajes y la continuidad de la Araña en el Metropolitano tras frustrarse su deseo de jugar en el FC Barcelona.

Como no podía ser de otra forma, el jugador argentino acaparó todo el protagonismo en la rueda de prensa previa de Diego Simeone, que aseguró que Julián "está entrenando muy bien, mañana vendrá convocado y será parte del grupo que sale para jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como de todos sus compañeros".

Insistido en cómo puede revertir la situación, Simeone, que no habló de titularidades o suplencias en una fugaz comparecencia de solo 6 minutos, realizó una larga reflexión para trasladarle que tiene una "oportunidad" de aprender en la vida.

Julián Álvarez entrenando con el Atlético / EFE

"Aprendizaje puro"

"Quiero ser muy claro. Para mí la vida está llena de oportunidades. Y posiblemente esta es la oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos todo el tiempo aprendiendo y desgraciadamente nos pasamos muchísimo tiempo juzgando. Todos juzgamos. Esto, lo otro. Hay que juzgar menos y preocuparse más en aprender", expresó el Cholo.

Pero no se quedó ahí en su consejo, sino que también le dio una especie de toque de atención: "Creo que el paso que Julián seguramente dará en su vida es aprendizaje puro. Y tiene la oportunidad de que todas las situaciones que debe resolver internamente le hagan mejor a él".

Julian Alvarez en el banquillo durante el Atlético-Villarreal de LaLiga 2026/27 / Europa Press

Y concluyó que su único deseo es verle feliz: "Que nosotros lo veamos feliz, eso es lo que queremos, que esté bien, contento, y que nos dé goles. Lo que le transmitió Futre ayer en un lindo vídeo desde su alegría".

Llorente y Jonathan David

Más allá de Julián, también se pronunció Simeone sobre dos nombres propios: Marcos Llorente y Jonathan David. Sobre el español, que anunció este jueves su retirada de la selección, aseguró que "en el Atlético jugará hasta que él lo decida": "Tiene una claridad increíble en sus pensamientos. Entiende que la decisión de su selección es lo que siente. Le felicito, porque el ego siempre nos hace estar más tiempo en un lugar donde posiblemente ya no lo sentimos. Y él hace lo que siente".

La presentación de Jonathan David como nuevo jugador del Atlético de Madrid / Agencias

Mientras que al delantero canadiense le pide "una rápida adaptación" y que recupere su mejor versión, esa que perdió en la Juventus: "Necesitamos al futbolista del Lille, ya lo hemos hablado con él. Nos puede ayudar por sus características. Necesito que se adapte lo más rápido posible, pero lo vemos entusiasmado y con muchas ganas".

Lejos de Barça y Real Madrid

Ya cerrado el mercado de fichajes, Simeone mantuvo el mismo discurso que en otras temporadas teniendo en cuenta el gasto de FC Barcelona y Real Madrid: "No va a cambiar lo que viene sucediendo hace más de 15 o 20 años. Real Madrid y Barcelona, y luego los que venimos por detrás tratando de acercarnos lo máximo posible para poder competir".

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Eso sí, el Cholo felicitó públicamente a Mateu Alemany al hacer balance del mercado de fichajes del Atlético de Madrid: "Sobre todo Mateu ha hecho un grandísimo trabajo. Contento de todas las posibilidades que el club me sigue aportando para trabajar en la línea que queremos".