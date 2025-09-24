El silencio de Griezmann que incomoda en Francia

48 horas después de la consecución del Balón de Oro, las felicitaciones para Ousmane Dembélé siguen sin llegar a su fin. Amigos, familiares, compañeros del PSG y excompañeros de Barça, Dortmund o Rennes y sobre todo, futbolista de la selección francesa.

Casi todos los futbolistas que han compartido momentos en la selección 'blue' con el flamante nominado como mejor jugador del mundo han querido mandar un cariñoso mensaje de felicitación, aunque hay alguna ausencia destacada. En especial, la de Antoine Griezmann, que no ha hecho ninguna publicación al respecto.

Un hecho que ha extrañado y mucho sobre todo en Francia, donde recalcan la gran relación que ambos han tenido siempre. Ocho años juntos en el vestuario de la selección además de otros dos en el Barça entre los que se hizo denotar un especial cariño, que hace todavía más sorprendente el silencio del francés.

Además, Griezmann es un habitual en el uso de las redes sociales, siendo muy activo tanto en su cuenta de 'X' como en la de Instagram.

Algunos incluso han señalado que fue uno de los primeros en enviar un mensaje de felicitación por el Balón de Oro de Rodri el año pasado, tras compartir solo una temporada con el centrocampista español (2018-2019).

Griezmann no es el único que ha guardado silencio público. Hugo Lloris, excapitán de la selección francesa, no ha dicho nada, pero el portero no ha publicado nada en línea. Paul Pogba, más activo en redes sociales, no ha publicado nada para su excompañero, pero este verano se manifestó a favor de que recibiera este premio .