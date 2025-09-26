Directo SPORT
ATLÉTICO DE MADRID
Sigue en directo la rueda de prensa de Diego Simeone previa al Atlético -Real Madrid de la jornada 7 de LaLiga
Diego Simeone atiende a los medios de comunicación en la previa del Derby de Madrid respectivo a la jornada 7 de La Liga 2025/26
El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, atiende a los medios de comunicación en la previa del partido Atlético - Real Madrid de la jornada 7 de LaLiga EA Sports 2025/26, a partir de las 18:15 horas.
FINALIZA LA INTERVENCIÓN DEL CHOLO
El técnico del Atlético de Madrid afronta el partido con optimismo, pero destacando el handicap del escaso descanso por la jornada intersemanal. También resaltó que será un choque complicado, pues el Madrid "el Madrid ha crecido en el juego colectivo".
EL MOMENTO DE JULIÁN
"Su primer gol del año pasado fue en el quinto partido y acabó haciendo 18 en Liga. Es extraordinario, es el mejor que tenemos y seguiremos cuidándolo para que lo pueda dar todo", apuntó el argentino, según recogió el Diario Marca.
SOBRE LOS ITALIANOS
"Espero mucho más de ellos. A Raspadori le vamos a sacar todo lo que tiene. Matteo lo mismo, el otro día entró bien y les vamos a exigir", explicó el técnico, según MARCA, sobre Ruggeri y Raspadori.
SOBRE QUIEN SE JUEGA MÁS EN EL PARTIDO
"En este momento no estamos valorando esa situación, sólo poner el foco en preparar el partido y en acabar esta racha de cuatro partidos en nueve días. Habrá que hacer un gran esfuerzo, con sólo tres días de descanso y todo dependerá de la mente", recogió el MARCA.
SIN COMPARACIONES
"Eso es para ustedes, no me pongo a valorar a los rivales. A Julián lo veo comprometido, los compañeros lo quieren mucho y ojalá que con la ayuda de ellos pueda hacer un gran partido". El técnico no quiso comprar a Mbappe y Julián, según explicó el MARCA.
SITUACIÓN DEL EQUIPO
El Atlético es octavo en la tabla tras cosechar dos riunfos, tres empates y una derrota. En esta línea, Simeone apuntó que "tenemos a ocho jugadores nuevos y siete la temporada pasada. Estamos en el proceso de intentar hacer un mejor equipo y estamos en el camino tratando de evolucionar", según recoge el Marca.
DISTANCIA CON EL REAL MADRID EN LA CLASIFICACIÓN
"Antes de jugar no influye, después durante el partido la calidad de los jugadores sí pueden hacer diferencias en el puntaje", explicó el argentino según el Diario Marca.
DERBIS ANTERIORES
"Vivo en el presente, el Madrid ha crecido en el juego colectivo, hay trabajo por parte del entrenador para presionar más arriba y por eso han ganado todos los partidos", explicó el técnico según declaraciones en MARCA
TODO LISTO EN EL METROPOLITANO
En breves instantes empezará la comparecencia del técnico del Atlético de Madrid
- El exfutbolista Rivaldo (53 años) se moja sobre el Balón de Oro: “Cuando Lamine lo gane será porque marca más goles y da más asistencias”
- Real Oviedo-FC Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones en directo del partido de Liga
- Impacto inmediato Jan Virgili: el Barça se frota las manos
- La convocatoria del Barça para visitar al Oviedo
- Así es María Segura: La concejala murciana antiokupas que posa como modelo en sus ratos libres
- Sigue en directo las reacciones y la polémica del Oviedo - FC Barcelona
- Lo que no se vio del Real Oviedo - Barça: Un cambio de campo polémico, la prohibición de los analistas, el respeto a Cazorla...
- El calendario destroza a Luis Enrique: mal augurio con Doué