La segunda unidad del Atlético defrauda a Simeone

El último amistoso celebrado en Estambul evidenció que el técnico argentino no tiene un banquillo fiable Ni Doherty ni Reguilón superaron la prueba en los laterales. Tampoco Saúl, con el que el 'Cholo' experimentó de central

Lo único positivo de la visita del Atlético a Turquía fue el dinero que el conjunto colchonero recaudó junto al Besiktas para ayudar a las víctimas del terremoto que sacudió el pasado 6 de febrero el país otomano y Siria.

Su participación en el amistoso solidario le valió el respeto de todo el pueblo turco, representado este miércoles en los medios por el excolchonero Arda Turan. “Hay que dar las gracias a cada uno de los jugadores. Han venido con futbolistas que juegan de titulares. Han aterrizado un par de horas antes del partido en Estambul y ahora se vuelven a Madrid tras el encuentro. No es fácil. El Atlético mostró su apoyo a nuestro país”, expresó Arda, que disculpó al equipo de Simeone por la derrota.

En clave deportiva, sin embargo, el partido fue la clara muestra de que Simeone solo puede confiar en sus titulares y una par de jugadores más como el pipiolo Pablo Barrios y Ángel Correa. Ni Doherty ni Reguilón, por ejemplo, superaron la prueba en los laterales. Tampoco Saúl, con el que el 'Cholo' experimentó en el eje de la zaga. Ni siquiera Kondogbia, otrora habitual en el once del argentino, aprobó el examen. Puede que todos ellos notaran en Estambul la falta de ritmo, pero no es excusa para un rendimiento tan bajo. Al final, Simeone deberá jugarse las habichuelas con los de siempre: Savic, Giménez, Koke, Griezmann, etc. La vieja guardia.