Santi Cañizares carga contra Julián Álvarez: "No es ninguna víctima"

La tensión entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid ha alcanzado un punto crítico. El delantero argentino lleva tres días sin presentarse a entrenar, un gesto que ha encendido todas las alarmas en el club y que ha generado un intenso debate mediático sobre su estado emocional y su futuro inmediato.

Según informó El Partidazo de COPE, Julián estaría atravesando una depresión muy fuerte, directamente relacionada con la presión contractual, la incertidumbre sobre su salida y la sensación de bloqueo que vive desde hace semanas. El club, mientras tanto, mantiene su postura: el jugador tiene contrato en vigor y debe cumplirlo.

Cañizares desmonta la idea de "víctima"

En medio de este escenario, Santi Cañizares, en Movistar Plus, ha intervenido para cuestionar el relato que sitúa al futbolista como víctima de la situación. El exportero fue especialmente claro al marcar los límites entre un conflicto contractual y un caso de maltrato deportivo.

Primero, Cañizares quiso establecer el marco general: "Yo siempre y cuando los clubes o los jugadores hagan uso de sus derechos a la hora de respetar el contrato, yo no puedo llamar víctima al otro."

Tras esta afirmación, el exguardameta introdujo un matiz clave: para él, la condición de víctima solo aparece cuando el club incumple sus obligaciones o ejerce presión indebida sobre el jugador. Lo explicó con un ejemplo directo: "Yo llamaría víctima a Julián si el Atlético no lo quisiera y no quisiera pagarle, ¿no? Y entonces le hiciera el clásico bullying, entre comillas, que se le suele hacer a los jugadores de apartarlo del equipo, que no entrene a estas horas, que no se relacione con los demás, que se sienta incómodo para que se vaya porque no lo quiero, ¿no?"

Entre ambas declaraciones, Cañizares subrayó que ese escenario no se corresponde con la realidad actual del caso. El Atlético no ha apartado al jugador, no ha dejado de pagarle y no ha ejercido ninguna de las prácticas que él considera abusivas. Por eso, remató su postura con una frase contundente: "Eso sí, eso me parece, ahí sí sería una víctima, Julián. Julián no es ninguna víctima, Julián ha elegido este camino y le saldrá bien o no le saldrá bien."

La dimensión emocional del caso

Las palabras de Cañizares contrastan con la información revelada por COPE, que apunta a un estado emocional crítico del futbolista. La depresión que atraviesa Julián habría sido desencadenada por la presión mediática, la tensión con el club y la sensación de estar atrapado en una situación sin salida.

Julian Alvarez en el banquillo durante el Atlético-Villarreal de LaLiga 2026/27 / Europa Press

Su ausencia en los entrenamientos no responde, según estas fuentes, a una estrategia de presión, sino a un bloqueo emocional severo que requiere atención profesional y un entorno estable para poder reconducirse.

El caso abre un debate más amplio sobre la salud mental en el deporte profesional, la gestión de los conflictos contractuales y el papel de los clubes ante situaciones psicológicas delicadas. Mientras Cañizares reclama precisión en el uso del término "víctima", el entorno del jugador alerta de una realidad que va más allá del fútbol.