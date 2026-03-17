Sandra Rossi, especialista en alto rendimiento, sobre Julián Álvarez: "Aún me pregunta si sigue siendo el número 1 del ranking"

Julián Álvarez es uno de los nombres del momento. El delantero argentino es una pieza fundamental del Atlético de Madrid, aunque esta temporada está teniendo más dificultades para ofrecer su mejor versión sobre el terreno de juego. Eso sí, continúa siendo un jugador totalmente diferencial en los metros finales, con mucha facilidad para asistir o ver portería.

El internacional con Argentina no es solo protagonista sobre el terreno de juego, también está en boca de todos por su futuro futbolístico. Julián Álvarez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2030, pero en las últimas semanas, o incluso meses, ha sido relacionado con múltiples equipos de la Premier League o el FC Barcelona.

Julián Álvarez, en el partido ante el Brujas / Omar Havana

Lo cierto es que Julián Álvarez está feliz en el club colchonero, aunque sus últimas declaraciones todavía dejan abierto su futuro: "Yo qué sé, no sé... Puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Yo estoy muy feliz aquí. Me haces una pregunta que después sale por todos los lados. Estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor aquí. Nunca dije nada ni hablé mal del club. Estoy muy agradecido y la gente me ha brindado su cariño".

Por el momento, Julián Álvarez sigue centrado en trabajar para seguir mejorando y así ayudar a su equipo. Y es que el delantero argentino tiene una excelente actitud desde que empezó a jugar a este deporte de manera profesional. En ese sentido, Sandra Rossi, especialista en neurociencia del deporte de alto rendimiento, destacó la mentalidad del jugador albiceslete.

Rossi explicó que "Julián fue uno de los atletas que más me impresionó por su ambición de ser mejor". "Es muy difícil cuando ya eres el número uno en la clasificación. Por ejemplo, en mi laboratorio tenemos una clasificación de los 5 mejores. Él era el número uno, el más rápido, el que tenía la mejor visión periférica, el mejor en todo", agregó.

Champions

La especialista en neurociencia del deporte de alto rendimiento también destacó su obsesión por ser el primero: "Y ni siquiera preguntes qué pasaría si bajara al segundo puesto porque alguien lo superara. No saldría del laboratorio hasta volver a ser el número uno". "Incluso después de haberse ido, a veces me llama y me pregunta: '¿Sigo siendo el primero en el ranking?'. Es el tipo de persona que volvería en avión a Buenos Aires solo para venir al laboratorio y arreglar las cosas", detalló.

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Rossi valoró muy positivamente la actitud de Julián: "Una cosa es perseguir a alguien que va delante de ti. Eso es fácil, tienes la zanahoria delante. Pero cuando eres tú, cuando te niegas a relajarte y dices: 'Vale, he batido este récord increíble. Ahora quiero ir aún más rápido', eso dice algo completamente distinto". Sin lugar a dudas, Julián Álvarez es todo un ejemplo de mentalidad, disciplina y autoexigencia.