Samu Lino sorprende al comparar a Atlético y Flamengo: "Todo es más grande"

El ex del Atlético de Madrid, Samuel Lino, ha soprendido tras sus primeras horas como jugador del Flamengo por sus declaraciones en relación a la dimensión de las instalaciones de su nuevo club con las colchoneras.

En su primera entrevista como jugador blanquinegro, declaró que "el Atlético está en una etapa de crecimiento y cambio estructural. Están creando una ciudad, una ciudad deportiva y todo eso. Y hoy sí, el Flamengo está mejor que el Atlético (...) Hoy, por la estructura, el tamaño, los campos... todo es más grande que en el Atlético de Madrid".

"No sabía que la academia era tan grande. Pensé que era solo esta parte, que aparece más, pero es bien grande. Me gustó mucho este centro", añadía sobre las intalaciones en las que crecieron 'estrellas' como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, Reinier, Matheus Cunha o Reinildo Mandava. "Tiene muy, muy buena estructura, fantástica. Está al nivel europeo y más aún. Me ha sorprendido mucho, mucho".

Lino nunca tuvo cxontinuidad en el Metropolitano, y algunos aficionados han reaccionado a sus declaraciones como un 'dardo' al club, pese a que parece que el brasileño solo quería referirse a las dimensiones de las instalaciones y no a la dimensión de la entidad.

En este sentido, en un emotivo vídeo de despedida de la afición colchonera, Lino afirmaba que "me voy feliz de haber vestido la camiseta rojiblanca, y aún más feliz de haberlo dado todo con el colchonero".

Poco tiempo después, el también exatlético Saúl Ñíguez, que también acaba de aterrizar en el Flamengo, quiso tener un tono más conciliador comparando ambos clubes en 'El Partidazo de COPE'.

"Como tú dices, las instalaciones son brutales, son muy cómodas, dan muchas facilidades al jugador para poder trabajar y centrarse en jugar", dijo Saúl. "No he tenido mucho que ver. Le comenté a Lino lo que estaba viviendo, que la ciudad está muy bien, la afición está muy guapa… pero el club ya estaba negociando con él".

"La afición está loca. Creo que son, no sé si 42 o 44 millones de seguidores. A cualquier campo que vas, somos más del Flamengo que del equipo local, es una locura". añadía el centrocampista.

Además, el jugador, que defendió la camiseta del Sevilla esta pasada temporada, describió su estadía en Rio de Janeiro como "espectacular": "El otro día estuve viendo el partido desde aquí y la presentación fue muy bonita. Flipé un poco cuando empezó todo el estadio a cantar 'Saúl, Saúl' y yo estaba en el centro del terreno de juego".