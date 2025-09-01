¿Salida dolorosa para Simeone?

Por mucho que Enrique Cerezo haya cerrado la puerta a nuevas incorporaciones, en el Atlético de Madrid están trabajando para redondear un mercado estival de época. Los colchoneros han firmado siete jugadores -más Lenglet y Musso-, aunque, 175 millones después, todavía les falta un especialista en banda. Un jugador desequilibrante, regateador, que pueda dar amplitud por los costados a un equipo que ha pecado en estas primeras jornadas de previsibilidad ante la falta de espacios.

De ahí los tres resultados paupérrimos cosechados -dos empates y una derrota- y que dejan en entredicho el enésimo proyecto de Simeone en el Atleti. Mal momento para fallar, con dos semanas para que el 'chauchau' campe a sus anchas en ciertos sectores del entorno rojiblanco que esperan al Cholo con las hachas afiladas.

Nico González, futbolista deseado por el Atlético de Madrid / EFE

Una cesión, encarrilada

Miguel Ángel Marín y Carlos Bucero, su mano derecha en la dirección deportiva, negocian a contrarreloj por ese perfil que reclama el técnico argentino, que no es otro que su compatriota Nicolás González. La Juventus está abierta a conversar, siempre y cuando la cantidad ofrecida desde Canillejas ronde los 30 millones, cifra que, ahora mismo, está fuera del alcance de los colchoneros si no se produce alguna venta generosa y dolorosa. Es por eso que desde el Atlético buscan convencer a la 'Vecchia Signora' de la posibilidad de un préstamo. Esta opción se ve con buenos ojos en el Piamonte si viene acompañada de una compensación económica. Y en eso se está trabajando.

A la espera por Gallagher

Lo que decíamos, las arcas del Metropolitano se han resentido en un mercado en el que se han invertido 175 millones de euros. Si llega Nico González, se tendrán que hacer malabares financieros para encajarle en el 'fair play' económico que exige LaLiga. Por ese motivo, no es de descartar ese traspaso doloroso que comentábamos. Un jugador titular o con dinámica importante en la rotación que deje un buen pellizco de dinero a los colchoneros. Y todos los focos apuntan a que el gran damnificado sería Conor Gallagher. El inglés tiene cartel en la Premier League, se llegó a decir que el Tottenham podía ofrecer 40 millones, por lo que su marcha antes de la medianoche de este lunes no es descartable. Horas ajetreadas en el Atleti.