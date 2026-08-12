Otra salida en el Atlético: Nahuel Molina firma por la Roma

El Atlético de Madrid y la AS Roma han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Nahuel Molina, poniendo fin a la etapa del lateral argentino como futbolista rojiblanco después de cuatro temporadas.

El club madrileño confirmó el acuerdo este miércoles en un comunicado en el que desea "mucha suerte en sus futuros proyectos profesionales y personales" a Molina.

A sus 28 años, Molina firma un contrato por cuatro temporadas en la capital italiana y lucirá el dorsal 20 en la Serie A. Según los reportes, Molina deja en las arcas rojiblancas unos 13 millones de euros fijos más otros seis en variables.

"Molina ha disputado 249 partidos y marcado 19 goles en todas las competiciones europeas jugando para el Udinese y el Atlético de Madrid", dice el conjunto 'giallorosso'. "El lateral derecho de 28 años ha sido internacional con Argentina en 65 ocasiones y ha participado en dos Mundiales, ganando la competición en Qatar en 2022. También ha ganado dos Copas América (2021, 2024)."

El argentino llegó al Atlético en el verano de 2022 procedente del Udinese y se marcha después de disputar 181 partidos con la camiseta rojiblanca, en los que marcó nueve goles y repartió 17 asistencias.

Con la selección argentina, Molina ha disputado 65 encuentros y ha formado parte de una de las etapas más exitosas de la historia reciente de la Albiceleste. El lateral conquistó el Mundial de Qatar 2022, la Finalissima 2022 y las Copas América de 2021 y 2024.

Su último gran torneo con Argentina fue el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá. Molina participó en el equipo que alcanzó la final, donde la Albiceleste terminó como subcampeona tras perder por 1-0 ante España.