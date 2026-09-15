Salen a la luz nuevos detalles sobre el delicado estado de Julián Álvarez: "Ha tenido crisis importantes que le han llevado al límite"

Julián Álvarez atraviesa un momento delicado después de un verano complicado por todo lo ocurrido alrededor de su futuro. El delantero argentino no pudo jugar el pasado domingo ante la Real Sociedad debido a una sobrecarga muscular y el Atlético de Madrid está pendiente de su evolución, aunque las pruebas realizadas por los servicios médicos del club no apuntaron a una lesión de gravedad.

Más allá de su problema físico, 'El Chiringuito' ha aportado información sobre cómo habría vivido Julián todo el conflicto de los últimos meses, sobre todo durante las semanas en las que su salida del Atlético parecía cada vez más complicada.

Iñaki Villalón aseguró que el delantero habría pasado por momentos muy duros, hasta el punto de que la situación habría terminado afectándole también físicamente: "Julián lo ha pasado muy mal. No ha aguantado todo este tema y le ha afectado físicamente, no solo mentalmente, sino que ha tenido crisis importantes que le han afectado en lo personal, en lo deportivo, en todo y le ha llevado al límite".

23 August 2026, Spain, Madrid: Atletico de Madrid's Julian Alvarez sits on the bench prior to the start of the Spanish Primera Division soccer match between Atletico de Madrid and Villarreal CF at Riyadh Air Metropolitano. Photo: Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/dpa Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA 23/08/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN. Alberto Gardin/ZUMA Press Wire/d / DPA;LaLiga;soccer;football;sports;Spain Primera Division - Atletico Madrid vs Villarreal CF / r

El periodista quiso dejar claro que no se trata únicamente de la reacción de la afición rojiblanca, sino de todo lo que ha vivido el argentino durante las últimas semanas: "No es un tema de si le pitan o no le pitan. Toda esta situación la ha superado y le ha llegado a afectar físicamente y ha pasado unos días muy complicados".

Villalón comentó que el argentino estaría ahora "un poquito más tranquilo", aunque la situación habría terminado afectando también a las personas más cercanas al jugador: "Parece que va mejorando, pero ya no es solo un tema deportivo, sino que esto ha trascendido y le está afectando mucho a él y a su entorno".

Matías Palacios aportó más detalles sobre ese momento que habría vivido el argentino hace aproximadamente dos semanas, cuando ya parecía claro que tendría que continuar en el Atlético después de no poder concretar su salida al Barça

"A mí me han contado que lo pasó tan mal, pero tan mal en un momento, hace 15 días, cuando ya se veía que esto se definía para que se quedara, que hubo intervención médica del tema", aseguró el periodista.

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Julián Álvarez con la mirada perdida / Europa Press

Según Palacios, Julián habría tenido que acudir a una consulta médica para tratar de afrontar aquella situación y habría pasado unos días muy complicados: "Fue importante lo que pasó. Tuvo que ir a consulta médica para tratar de sacar el tema adelante. No lo pasó nada bien, y obviamente que eso repercute en la sobrecarga muscular".