Sale a la luz el conflicto de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid: "Está muy decepcionado y enfadado"

El nombre de Julián Álvarez sigue siendo uno de los grandes focos del mercado de fichajes. Lo que empezó como un interés del FC Barcelona por el delantero argentino ha dado un giro esta semana con la irrupción del Real Madrid, que ha presentado una oferta de 150 millones de euros.

Julián Álvarez todavía no se ha pronunciado sobre su futuro, lo que ha hecho que las informaciones y los rumores hayan crecido en las últimas horas, alimentando la incertidumbre en torno a su situación.

Sobre este tema ha hablado Jota Jordi en 'El Chiringuito', donde ha asegurado que ni el jugador ni el club han hablado con el Real Madrid tras la oferta de Florentino Pérez, y que tampoco existe la intención de hacerlo.

El colaborador afirmó que no se puede dar por cerrada ni descartada ninguna posibilidad porque no ha habido contactos previos: "Ni han hablado, por lo que no se descarta ni Barça ni Madrid, porque para poder descartar tienes que haber hablado antes".

Julián Álvarez. / AFP7 vía Europa Press

Jota Jordi también puso el foco en cómo está viviendo el propio jugador toda esta situación, asegurando que la información que le llega apunta a un estado emocional complicado: "A mí la información que me llega desde la concentración de Argentina es que Julián está muy tocado, está muy decepcionado e incluso yo diría que está muy enfadado".

Según explicó, parte de ese malestar vendría provocado por mensajes del Atlético de Madrid que no reflejan lo que realmente está ocurriendo: "El club está lanzando mensajes como que la culpa la tienen Julián y el Barça. Y el Barça ha ido siempre de cara y está decepcionado porque tiene la palabra de alguien muy importante ahí dentro".

Jota Jordi defendió el comportamiento del delantero durante su etapa en el club rojiblanco, asegurando que no ha habido ninguna actitud reprochable por su parte: "Lo único que ha hecho el chico, aparte de ser un gran profesional para el club, ha sido ir de cara siempre. Siempre ha cumplido en todos los partidos con la camiseta del Atlético de Madrid y no hay nadie que pueda tener una queja de él".

El tertuliano zanjó su intervención recordando el impacto humano que tienen este tipo de situaciones: "Y al final os olvidáis de que son profesionales y son jugadores, pero antes que todo son personas".