Ruggeri: "Pienso que voy a jugar con Griezmann o Julián y se me pone la piel de gallina"

Matteo Ruggeri, el nuevo lateral izquierdo italiano del Atlético de Madrid, afirmó que el hecho de jugar con compañeros de la talla de Antoine Griezmann o Julián Álvarez, a los que catalogó de "jugadores de primer nivel", hace que se le ponga "la piel de gallina".

"Sé que llego a un equipo con jugadores de primer nivel. Cuando pienso que voy a jugar con Antonie Griezmann, Julián Álvarez y demás, se me pone la piel de gallina. Si pienso en todos los sacrificios que hemos hecho mis padres y yo, es alucinante. Estoy muy orgulloso de jugar con compañeros de tanto nivel", indicó este domingo Ruggeri a los medios oficiales del Atlético de Madrid en una entrevista.

El futbolista, conocido como 'Il Tigre' en Italia, se mostró feliz de llegar al Atlético, aunque reconoció que la operación entre los clubes fue toda una sorpresa: "Cuando me enteré de que este traspaso era una posibilidad, me puse muy contento enseguida, porque no me lo esperaba para nada. Estaba flotando en una nube cuando me dieron la noticia. No tardé nada en decir que sí".

Asimismo, remarcó la intensidad como una de sus principales cualidades sobre el terreno de juego, y manifestó que está "listo para lo que haga falta" en relación a los esquemas de Diego Pablo Simeone, tanto en un sistema de cuatro como de cinco defensas: "Como jugador, lo mío es la intensidad. En pocas palabras, puedo adaptarme a todo. Así que no importa el tipo de partido que sea ni el sistema en el que juegue. Estoy listo para hacer lo que haga falta".

Sobre su nuevo entrenador, señaló que es todo un "orgullo" y un sueño poder ser dirigido por una leyenda del club: "Jugar a las órdenes de Simeone me llena de orgullo. Es un sueño hecho realidad. Creo que es uno de los mejores entrenadores que hay".

En relación a su incorporación para la pretemporada, Ruggeri, que posó con la nueva equipación rojiblanca, declaró que espera estar listo para este mismo lunes, ya que se encuentra con ganas de empezar "esta aventura con mis nuevos compañeros y el míster", además de jugar su primer partido en el Metropolitano.

"Cuando estaba dando una vuelta por el estadio, no me lo podía creer. Pero ahora es una realidad. Estoy deseando jugar mi primer partido delante de la afición", concluyó.