La Roma encuentra en el Atlético al sustituto de Dybala

El 'culebrón Dybala' sigue llenando portadas en Italia. La más que posible salida del jugador argentino rumbo a Arabia Saudí ha revolucionado los planes del conjunto de Daniele De Rossi. El futbolista sigue meditando si aceptar la tentadora oferta del Al-Qadsiah o seguir jugando en la máxima élite.

El conjunto del exmadridista Nacho le ha ofrecido a Dybala un contrato por 3 años y 20 millones de euros por temporada. Mientras club y jugador deciden su futuro, Daniele De Rossi comentó, en la previa del debut liguero de la Roma, su situación: "Aquí no hay nadie por encima del club. Ya hablará Paulo, que para mí fue y sigue siendo un jugador importantísimo. Le dije lo que tenía que decir al club y a Dybala. No puedo ir más lejos. No es que no quiera hablar o no pueda, es que ahora es complicado hacerlo porque está todo en el aire. El 2 de septiembre seguro que sabremos algo y hablaremos tranquilamente", sentenció.

Pero lo cierto es que, pese a sus palabras, el técnico romanista realizó una decisión más que polémica. El jugador, en pleno culebrón, no saltó desde el once inicial ante el Cagliari. El argentino saltó al campo en el minuto 69 sustituyendo a Zalewski.

En caso de que Dybala termine aceptando la oferta del Al-Qadsiah, la Roma se lanzaría al mercado a por un sustituto. El argentino, desde que llegó a la capital italiana, ha ejercido de líder desde el primer momento. La pasada temporada, pese a ser irregular debido a las lesiones, 'La Joya' continuó siendo el jugador más determinante. Pese a ser una campaña en la que no mostró su mejor nivel, realizó un total de 16 goles y regaló 10 asistencias.

RIQUELME, EL PRINCIPAL CANDIDATO

De esta manera, la dirección deportiva ya le busca un sustituto y se trata de un jugador del Atlético de Madrid. Rodrigo Riquelme es el jugador que lidera el casting para ser el recambio del de Laguna Larga. Según informa 'Corrielle Dello Sport', la Roma baraja al jugador rojiblanco y estaría dispuesta a ofrecer una oferta de unos 20 millones. El jugador es del gusto del técnico romanista, ya que su zona de juego también abarca las bandas, una de las posiciones en las que el conjunto italiano menos jugadores acumula.

Mientras el Al-Qadsiah prepara su ofensiva final por el jugador y Dybala da una respuesta al club, la Roma abrirá conversaciones con el Atlético de Madrid y con el jugador madrileño. La idea de Riquelme es seguir en el conjunto rojiblanco, pero los colchoneros no verían con malos ojos aceptar la propuesta, siempre y cuando la oferta sea más que notable.