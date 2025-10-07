El rol omnipotente de Mateu Alemany en el Atlético de Madrid: control total sobre la plantilla

Mateu Alemany se convirtió este martes en el nuevo Director de Fútbol Profesional Masculino del Atlético de Madrid, donde será el máximo responsable deportivo del primer equipo y del Atlético Madrileño. Fichaje a petición de Carlos Bucero, el balear se incorpora al área deportiva tras una gran trayectoria en el fútbol profesional de la mano de varios clubes de LaLiga.

Alemany, que estuvo dos años y medio en el FC Barcelona, entre 2021 y 2023, ayudó a reorganizar un Barça con graves problemas económicos y contó con Jordi Cruyff como principal ayudante, pero terminó renunciando a un cargo que ocupa actualmente Deco con la colaboración de Bojan Krkic.

Desde que dijese adiós al Barça, Mateu Alemany fue relacionado con varios equipos como el Aston Villa -que acabó decantándose por Monchi- e incluso con la Federación Española de Fútbol, aunque ninguna de las operaciones salió adelante y el de Andratx decidió esperar al Atlético de Madrid.

Mateu Alemany, a la derecha, fue director de fútbol del Barça / EFE

¿Pero cuáles serán realmente las funciones de Mateu Alemany y qué implica ser Director de Fútbol Profesional Masculino? ¿Qué papel jugará en un Atlético que cuenta con Carlos Bucero como responsable general del área deportiva? ¿Asumirá el mismo rol que Andrea Berta?

Bucero llegó como Director General de Fútbol en enero de 2024, dirigiendo una de las dos grandes áreas en las que se divide el organigrama del Atlético de Madrid, con Miguel Ángel Gil como consejero delegado y con Óscar Mayo como homólogo de Bucero en la Dirección General de Ingresos y Operaciones. Por aquel entonces, el director deportivo rojiblanco era un Andrea Berta que, un año después (enero de 2025), decidió marcharse del club y terminó fichando por el Arsenal en marzo.

Con el OK de Miguel Ángel Gil

Y es en ese mismo lugar dentro del área de fútbol donde se enmarcará el nuevo cargo de Mateu Alemany. Desde la salida de Andrea Berta se había generado una vacante en el puesto de director deportivo del club colchonero y el propio Carlos Bucero asumió dichas funciones, pero teniendo claro desde un inicio que su idea era la de traer un sustituto, no por la incompatibilidad de funciones como tal, sino por la necesidad de centrarse en otras tareas relacionadas con su cargo de Director General de Fútbol.

Inmerso en la búsqueda de ese perfil desde hace unos meses, Bucero propuso a Miguel Ángel Gil la llegada de Mateu Alemany, una operación que fue rápidamente aceptada por el CEO atlético y que fue anunciada este mismo martes a través de un comunicado oficial.

"Mateu Alemany se incorpora al Atlético de Madrid como nuevo director de Fútbol Profesional Masculino. El ejecutivo balear formará parte del equipo de Carlos Bucero, director general de Fútbol, liderando todos los asuntos relacionados con el primer equipo masculino y el Atlético Madrileño, así como el área profesional de la Academia", explicaba el club en su comunicado.

Rol omnipotente excepto en las negociaciones

Dentro de las funciones que asume desde ya Mateu Alemany se encuentran la dirección y gestión del primer equipo rojiblanco, del Atlético Madrileño de Primera Federación y también del segundo filial, el Atlético C de Tercera Federación.

El exdirector deportivo azulgrana, que también asumirá la gestión de todos aquellos futbolistas con contrato profesional, se encargará de la elaboración de plantillas, de las relaciones con los agentes/representantes y con los clubes y de la gestión del día a día del vestuario del Atlético de Madrid.

En cuanto a los mercados de fichajes, Mateu Alemany trabajará codo con codo con Carlos Bucero en lo que respecta a las negociaciones de las incorporaciones de nuevos fichajes y también de las posibles salidas del club, aunque "sus competencias directas serán imprescindibles", según ha podido saber SPORT de fuentes de la entidad rojiblanca.