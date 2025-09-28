Robin Le Normand alcanza los 200 partidos en LaLiga

Robin Le Normand alcanzó frente al Rayo Vallecano los 200 partidos en LaLiga. Una cifra que superó (201) y celebró por todo lo alto con un gol este sábado en el derbi frente al Real Madrid, lo que confirma su regularidad y protagonismo en el fútbol español. Además, está a tan solo 5 encuentros de llegar a los 300 partidos como profesional y a 2 de alcanzar los 50 con el Atlético de Madrid, club al que llegó en verano de 2024.

El central internacional con España ha alcanzado estos números tras los 167 partidos disputados con la Real Sociedad (154 como titular y 13 desde el banquillo), donde firmó 4 goles y 4 asistencias, promediando 84 minutos por encuentro y 1,62 puntos por partido.

34 partidos en Liga con el Atlético

A esto se suman los 34 partidos con el Atlético de Madrid (31 como titular y 3 entrando desde el banquillo), con una media de 82 minutos por partido, con 2 goles, 1 asistencia y 10 tarjetas amarillas.

Le Normand alcanza los 200 partidos en Liga / EFE

En total en LaLiga, Le Normand suma 47 tarjetas amarillas y 1 roja, además de haber conquistado 3 títulos a lo largo de su carrera. Esta temporada, está siendo un referente estadístico en el campeonato: 1º en porcentaje de acierto en el pase y 1º en pases largos completados.

En esta campaña, el central está siendo un pilar para el Atlético de Madrid, consolidando la defensa rojiblanca y acercándose a nuevas cifras históricas en su carrera profesional.