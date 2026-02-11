Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ATLÉTICO DE MADRID

Roberto Fresnedoso, sobre el bajón de Julián Álvarez: "Ha perdido la ilusión"

El exjugador rojiblanco analizó en el programa 'Tot costa' el bloqueo mental de la 'Araña'

Simeone reivindica los 39 goles de Julián Álvarez desde que llegó al Atlético

Simeone reivindica los 39 goles de Julián Álvarez desde que llegó al Atlético

EFE

Sergi Castillo

Sergi Castillo

Las dudas en el Metropolitano tienen nombre y apellidos. Roberto Fresnedoso, exfutbolista del club rojiblanco entre 1995 y 2003 (con varias cesiones a clubes españoles de por medio), pasó por los micrófonos del programa 'Tot costa' de Catalunya Ràdio para explicar lo inexplicable para algunos: el repentino apagón de Julián Álvarez.

En la previa a la ida de la semifinal copera contra el FC Barcelona, el excentrocampista del Atlético no buscó excusas tácticas y apuntó directamente al factor psicológico para justificar los más de dos meses de sequía del argentino. "A veces hay una química que aparece y dejas de ser tú. Dejas de tener esa confianza y esa ilusión", reflexionó Fresnedoso, sugiriendo que a la 'Araña' "le ocurren cosas" en lo personal que le han hecho perder su identidad sobre el verde.

Y es que nadie en el entorno colchonero logra comprender cómo el jugador por el que desembolsaron 90 millones de euros en el verano de 2024 y que deslumbró a la hinchada durante la pasada temporada con unas cifras que rozaban los 30 goles, sumados a sus 11 asistencias, puede haberse 'olvidado' de marcar.

La receta para recuperarlo, según él, es la paciencia: "La solución pasa por darle su espacio y que su entorno, familia y compañeros le ayuden". Destaca la importancia del vestuario y del entrenador para que el delantero argentino pueda recuperar su mejor versión, que sin duda necesitarán para intentar meterle mano a un Barça que viene lanzado en este 2026, con 10 victorias en 11 partidos.

Una advertencia a Simeone

Más allá de Julián, Fresnedoso lanzó un aviso serio al entrenador argentino de cara a la semifinal de Copa contra el Barça. Para el exjugador, la enfermería será decisiva, destacando una ausencia por encima del resto: "La baja de Pablo Barrios condiciona el juego del equipo". Sin el canterano para dar fluidez y trabajo, Fresnedoso ve a un Atlético mucho más previsible y vulnerable ante la presión de los de Flick.

