Roberto Fresnedoso, sobre el bajón de Julián Álvarez: "Ha perdido la ilusión"

Las dudas en el Metropolitano tienen nombre y apellidos. Roberto Fresnedoso, exfutbolista del club rojiblanco entre 1995 y 2003 (con varias cesiones a clubes españoles de por medio), pasó por los micrófonos del programa 'Tot costa' de Catalunya Ràdio para explicar lo inexplicable para algunos: el repentino apagón de Julián Álvarez.

En la previa a la ida de la semifinal copera contra el FC Barcelona, el excentrocampista del Atlético no buscó excusas tácticas y apuntó directamente al factor psicológico para justificar los más de dos meses de sequía del argentino. "A veces hay una química que aparece y dejas de ser tú. Dejas de tener esa confianza y esa ilusión", reflexionó Fresnedoso, sugiriendo que a la 'Araña' "le ocurren cosas" en lo personal que le han hecho perder su identidad sobre el verde.

Y es que nadie en el entorno colchonero logra comprender cómo el jugador por el que desembolsaron 90 millones de euros en el verano de 2024 y que deslumbró a la hinchada durante la pasada temporada con unas cifras que rozaban los 30 goles, sumados a sus 11 asistencias, puede haberse 'olvidado' de marcar.

La receta para recuperarlo, según él, es la paciencia: "La solución pasa por darle su espacio y que su entorno, familia y compañeros le ayuden". Destaca la importancia del vestuario y del entrenador para que el delantero argentino pueda recuperar su mejor versión, que sin duda necesitarán para intentar meterle mano a un Barça que viene lanzado en este 2026, con 10 victorias en 11 partidos.

Una advertencia a Simeone

Más allá de Julián, Fresnedoso lanzó un aviso serio al entrenador argentino de cara a la semifinal de Copa contra el Barça. Para el exjugador, la enfermería será decisiva, destacando una ausencia por encima del resto: "La baja de Pablo Barrios condiciona el juego del equipo". Sin el canterano para dar fluidez y trabajo, Fresnedoso ve a un Atlético mucho más previsible y vulnerable ante la presión de los de Flick.